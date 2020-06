Uomini e Donne, Giovanna e Sammy: è successo subito dopo la scelta della tronista, trasmessa ieri su Canale 5.

Ieri, su Canale 5, è andata in onda la penultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. Una puntata speciale, dedicata alla scelta della tronista Giovanna Abate. Tra Davide Basolo ( Alchimista) e Sammy Hassan, Giovanna non ha avuto più dubbi: è con il secondo che vuole iniziare una storia al di fuori del programma. Una storia che è iniziata! Sammy, infatti, dopo un piccolo scherzo che ha fatto tremare Giovanna, ha detto sì ed è pronto a conoscerla meglio fuori dal programma. Un lieto fine emozionante, che ha spiazzato tutti. E, dopo la puntata, una magnifica sorpresa per la nuova coppia. La prima cena di coppia per i due piccioncini! Una cena durante la quale la coppia ha ricevuto alcuni scatti del momento della scelta, e si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate! La clip è stata pubblicata sul sito di Witty Tv. Scopriamo i dettagli!

Uomini e Donne, Giovanna e Sammy: dopo la scelta, la prima cena di coppia

“Nonostante la mascherina, e nonostante il guanto, nonostante la distanza di un metro, se qualcuno ha qualcosa dentro e lo ascolta, questo prende forma e dà vita a questo..che secondo me è l’inizio di un qualcosa di bello che generalmente viene chiamato amore…” Queste le parole di Giovanna, a cena per la prima volta con Sammy. I due rivedono gli scatti della scelta, e la tronista si lascia andare a questo pensiero, quando rivede il momento del bacio con le mascherine. Pensiero che Sammy conclude così: “Lo chiameremo amore pure noi.” Parole davvero meravigliose, quelle della coppia appena nata nella trasmissione Uomini e Donne. E proprio gli autori del programma hanno voluto fare loro una sorpresa, organizzando la prima cena romantica. Nel corso della serata, Giovanna svela a Sammy quando è stato il momento in cui ha capito con certezza di volerlo scegliere: “Quando hai fatto l’invasione nell’esterna di Davide. Hai detto quella frase “Sappi che se la potevo toccare già me l’ero portata via”.

I due proseguono la serata tra sorrisi e sguardi intensi: tra Giovanna e Sammy sembra davvero l’inizio di una splendida storia d’amore! E voi, cosa ne pensate della nuova coppia nata negli studi di Uomini e Donne? Vi piacciono insieme?