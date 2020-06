Oggi in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne con la scelta di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi: ecco com’è andata a finire

Una nuova stagione di Uomini e Donne volge al termine. È stato un anno abbastanza tribolato, segnato soprattutto dall’emergenza sanitaria diffusasi in tutto il paese. Il Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio l’Italia ed ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Molti programmi sono stati sospesi, altri rinviati. Tra questi anche il programma di Maria De Filippi, che in un primo momento è andato in onda senza pubblico in studio, poi si è adeguato alle direttive. La De Filippi, però, è stata anche una delle prime a tornare in onda con un format totalmente rinnovato. Il nuovo format è durato un paio di settimane, dopodiché sono tornate le puntate in studio, sempre senza pubblico. Ieri è andata in onda la scelta di Giovanna Abate, che ha deciso di uscire dal programma con Sammy Hassan. Oggi, invece, il programma chiude con la scelta di Carlo Pietropoli e di Sara Shaimi.

Uomini e Donne: chi è la scelta di Carlo Pietropoli

Il trono di Carlo, così come quello di Sara, Giovanna e Daniele, è stato segnato dall’emergenza Coronavirus. Se da una parte Giovanna Abate in queste settimane ha avuto la possibilità di continuare a frequentare (anche se a distanza) i suoi corteggiatori, tra i quali anche uno nuovo Davide Basolo (alias L’Alchimista), dall’altra Carlo e Sara non hanno avuto la stessa opportunità. I due tronisti, però, hanno deciso lo stesso di seguire il cuore e fare la loro scelta. Il percorso di Carlo è sempre stato caratterizzato dalla presenza di due corteggiatrici, Marianna Vertola e soprattutto Cecilia Zagarrigo. Nelle ultime settimane, però, è scesa un’altra corteggiatrice per Carlo, Ginevra, che è arrivata a contendersi la scelta del tronista.

Il percorso con Ginevra è stato troppo breve. La corteggiatrice non è riuscita a scardinare la concorrenza della rivale. Carlo, nella scelta andata in onda oggi su Canale 5, ha deciso di scegliere Cecilia. La scelta non è andata in onda in studio. Il tronista infatti, insieme alla produzione, ha preparato una sorpresa mozzafiato alla corteggiatrice per annunciarle che era lei la scelta. La risposta di Cecilia ovviamente è stata positiva. I due nuovi fidanzati non si sono potuti baciare per via delle norme anti contagio, ma la scena è stata altrettanto emozionante. Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo sono così l’ultima coppia della stagione di Uomini e Donne.