Uomini e Donne: chi è la scelta di Carlo tra Marianna e Cecilia?

Oggi in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne con la scelta di Carlo Pietropoli e Sara Shaimi: chi ha scelto il tronista tra Marianna e Cecilia?

Una nuova stagione di Uomini e Donne volge al termine. È stato un anno abbastanza tribolato, segnato soprattutto dall’emergenza sanitaria diffusasi in tutto il paese. Il Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio l’Italia ed ha stravolto anche i palinsesti televisivi. Molti programmi sono stati sospesi, altri rinviati. Tra questi anche il programma di Maria De Filippi, che in un primo momento è andato in onda senza pubblico in studio, poi si è adeguato alle direttive. La De Filippi, però, è stata anche una delle prime a tornare in onda con un format totalmente rinnovato. Il nuovo format è durato un paio di settimane, dopodiché sono tornate le puntate in studio, sempre senza pubblico. Ieri è andata in onda la scelta di Giovanna Abate, che ha deciso di uscire dal programma con Sammy Hassan. Oggi, invece, il programma chiude con la scelta di Carlo Pietropoli e di Sara Shaimi.

Uomini e Donne: chi è la scelta di Carlo Pietropoli

Il trono di Carlo, così come quello di Sara, Giovanna e Daniele, è stato segnato dall’emergenza Coronavirus. Se da una parte Giovanna Abate in queste settimane ha avuto la possibilità di continuare a frequentare (anche se a distanza) i suoi corteggiatori, tra i quali anche uno nuovo Davide Basolo (alias L’Alchimista), dall’altra Carlo e Sara non hanno avuto la stessa opportunità. I due tronisti, però, hanno deciso lo stesso di seguire il cuore e fare la loro scelta. Il percorso di Carlo è sempre stato caratterizzato dalla presenza di due corteggiatrici, Marianna Vertola e soprattutto Cecilia Zagarrigo. Il tronista, nell’ultimo periodo, stava conoscendo anche Ginevra, corteggiatrice di Daniele, ma la ragazza non sarà presente alla scelta, come lei stessa ha confermato tra le stories di Instagram. Nei giorni scorsi, infatti, erano state diffuse anticipazioni poco veritiere riguardo alla scelta del tronista, prontamente smentite dalla corteggiatrice in questione. Al momento non sappiamo quale sarà la scelta di Carlo, da sempre combattuto tra i due fuochi Cecilia e Marianna. I fan del programma pensano che la scelta di Carlo sia ricaduta su Cecilia, che pare abbia portato avanti un percorso maggiormente solido con il tronista.

Non ci resta allora che attendere la fine della puntata odierna di Uomini e Donne, quando sicuramente sapremo quale sarà stata la scelta del tronista e soprattutto la risposta della corteggiatrice. Restate sul nostro sito per conoscere tutti i dettagli sulla scelta di Pietropoli.