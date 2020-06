Uomini e Donne, chi è stata la scelta della tronista romana Sara? Ecco tutto quello che occorre sapere su quello che è successo nell’ultima puntata.

Dopo un’incredibile ed imperdibile stagione televisiva, Uomini e Donne si accinge a salutare il suo caro pubblico. Dopo più di 9 mesi di messa in onda, nonostante una piccola interruzione causata dall’emergenza Coronavirus, il dating show è pronto a regalare un’ultima puntata davvero imperdibile. Sapete perché? Beh, la risposta è davvero semplice. Proprio oggi, martedì 9 Giugno, andranno in onda le scelte di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli. Ebbene si. Dopo l’emozionante scelta di Giovanna Abate, gli altri due tronisti affronteranno il momento tanto atteso di tutto il loro percorso. A differenza, invece, di Daniele Dal Moro. Che, come raccontato in un nostro recente articolo, ha detto ‘addio’ al programma un paio di settimane fa. Ecco, ma chi sarà stata la scelta della giovanissima romana? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne, chi è la scelta di Sara?

Seppure, in questi ultimi mesi dell’emergenza Coronavirus, non sono stati affatto delle presenze fisse nello studio di Uomini e Donne, i due tronisti Sara Shaimi e Carlo Pietropoli hanno voluto concludere il loro percorso. Seppure, a differenza di Giovanna Abate, non hanno avuto la possibilità di continuare a conoscere o vedere, anche se virtualmente, i loro corteggiatori o corteggiatrici, i due giovani ragazzi hanno deciso ugualmente di aprire il loro cuore ai rispettivi pretendenti. Ecco, ma chi sarà stata la scelta di Sara? Sappiamo che, prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus, l’assistente di volo romana era ‘in bilico’ tra Sonny Di Meo e Matteo Guidotti. Non sappiamo cosa sia successo con Giuseppa Nastasi, sia chiaro. Fatto sta che, stando a quanto trapelato dal breve video di anticipazioni mandato in onda durante la fine della puntata di ieri, sembrerebbe che la romana abbia deciso di chiamare per la sua scelta soltanto questi due corteggiatori. Ma dove eravamo rimasti? Come senz’altro ricorderete, con il bel Di Meo il percorso non è stato affatto facile. Seppure tra di loro stesse proseguendo tutto alla grande, appena entrata nello studio televisivo anche Giovanna Abate, Sonny ha voluto ampiamente conoscerla. Tanto da lasciarsi andare anche ad un bacio stampo. Non sappiamo, tuttavia, cosa sia successo dopo. E tantomeno come Sara abbia deciso di riprenderlo tra i suoi corteggiatori. Fatto sta che l’interessa che la Shaimi provava nei suoi confronti era visibile ad occhio nudo. Differente, invece, è il discorso con il bel Matteo. Che, grazia al suo fascino irresistibile e ai modi super galanti, ha conquistato immediatamente l’attenzione della bellissima tronista.

Dopo un incredibile e commovente discorso a Matteo, durante il quale Sara ha ribadito quanto il ragazzo le abbia regalato una conoscenza da favola, la tronista ha accolto nello studio televisivo l’altro suo corteggiatore Sonny. Ecco, è proprio lui la scelta della bella romana. ‘Oggi voglio di nuovo il tuo sguardo su di me. La mia scelta sei tu’, ha detto la Shaimi. Ma cosa avrà risposto lui? Un bel si! Con delle vere e proprie splendide parole, il corteggiatore ha ammesso di non aver mai smesso di pensare alla tronista. Tantissimi auguri alla nuova coppia!

Per ulteriori news su Uomini e Donne –> clicca qui