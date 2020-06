Sul suo canale social ufficiale, Vanessa Incontrada ha scritto un messaggio da brividi per un grave lutto che l’ha letteralmente addolorata.

Il successo di Vanessa Incontrada, parliamoci chiaro, è davvero spietato. Amatissima ed apprezzatissima attrice, la bellissima spagnola, soprattutto quest’anno, si è fatta apprezzare anche sotto un’altra veste. Come? Semplice: da giudice di Amici. Per tutte le puntate del Serale del talent di Maria De Filippi, la Incontrada, infatti, è stata una delle presenze fisse del programma. Ecco. Ma il suo successo non si limita soltanto a termini televisivi, ma si amplia anche in altri contesti. Facciamo riferimento, in particolare, ad Instagram. Sul suo canale canale social ufficiale, l’attrice è davvero seguitissima. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, interagisce e comunica con loro. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, appena appresa la notizia di un lutto che l’ha davvero addolorata, Vanessa ha voluto scrivere e dedicare a questo suo caro amico un ultimo messaggio davvero da brividi. Ecco di chi si tratta. E, soprattutto, le sue parole.

Vanessa Incontrada, il lutto che l’ha addolorata: il messaggio su Instagram

Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, purtroppo è venuto a mancare Pau Donés. All’età di 53 e, soprattutto, dopo aver combattuto per quasi cinque anni contro un tumore, il leader degli Jarabe De Paolo è morto. A darne la notizia è stata la famiglia dell’artista. Che, tramite un post social, ha voluto ringraziare tutto lo staff medico e il personale ospedaliero per aver curato e supportato in questi lunghi anni il musicista. Appena appresa la notizia, sono state davvero tantissime le persone che hanno voluto esprimere un ultimo saluto alla voce di numerosi singoli di successi. Tra i tanti, anche Vanessa Incontrada ha voluto dedicare a Pau Donés un ultimo pensiero. Sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, l’attrice spagnola ha, infatti, dedicato al frontman degli Jarabe De Paolo delle ultime parole davvero da brividi. Diamoci uno sguardo insieme:

‘Un artista, un cantante, un cantautore, una persona che rimarrà sempre nel mio cuore’, queste le parole che Vanessa Incontrada ha voluto dedicare a Pau Donés per la sua morte. Un lutto che, da come si può chiaramente leggere ed intendere dalle sue parole, l’ha addolorata profondamente.

Il messaggio per Claudio Bisio

Come dicevamo precedentemente, Vanessa Incontrada è molto attiva sui social. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere messaggi e parole per i suoi colleghi. Qualche settimana fa, ad esempio, ha voluto scrivere un tenero messaggio a Claudio Bisio. ‘Saremo sempre una cosa sola’, ha scritto l’attrice a corredo di uno splendido scatto che la ritrae mano nella mano con il comico milanese.

