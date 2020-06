Adriana Volpe emozionata: ‘Voglio condividerla con voi’, primo giorno di prove del nuovo programma

Pochissime ore fa, Adriana Volpe si è mostrata davvero emozionata agli occhi di tutti i suoi sostenitori: primo giorno di prove per il suo nuovo programma.

Finalmente ritornerà sul piccolo schermo, Adriana Volpe. Dopo l’addio al programma storico della Rai di cui la conduttrice ne era la colonna portante, la simpaticissima romana è pronta a fare il suo ritorno in tv. Proprio da Lunedì 29 Giugno, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarà al timone di un programma davvero inedito sui canali Sky. Alla fatidica data del debutto, quindi, manca davvero pochissimo. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la bellissima Adriana si è recata negli studi televisivi per il primo giorno di prove. E non ha potuto fare a meno di condividere questo momento con i suoi sostenitori. E, soprattutto, mostrarsi davvero emozionata per questa nuova avventura televisiva. Ma anche perché, parliamoci chiaro, la Volpe non vedeva l’ora di ritornare in tv. Così come, dal canto loro, anche i suoi sostenitori erano davvero in fremito per rivederla sul piccolo schermo. Ma vediamo tutto nel minimo dettaglio.

Adriana Volpe emozionata per il suo ritorno in tv: il post su Instagram

Terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, ad Adriana Volpe si è praticamente aperto un mondo. Non soltanto si è resa conto dell’immenso affetto che il pubblico italiano prova nei suoi confronti, ma ha avuto dinanzi a sé l’opportunità di accettare una fantastica proposta di lavoro. Nonostante il suo lavoro fosse stato accostato a Mattino Cinque, la famosa conduttrice di ‘Mezzogiorno in Famiglia’ è pronta a cimentarsi in una nuova esperienza televisiva. Il suo programma, come dicevamo precedentemente, andrà in onda tutte le mattine dal Lunedì al Venerdì su TV8. E, senza alcun dubbio, si dimostrerà un vero e proprio successo. Tuttavia, a distanza di qualche settimana, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è recata negli studi televisivi dello show per il primo giorno di prove. Risultato? Adriana era davvero emozionata, ma diamoci uno sguardo molto più da vicino.

‘Voglio condividere con voi l’emozione del primo giorno di prove’, ha scritto Adriana Volpe a corredo di questo breve video che la riprende dietro le quinte del suo nuovo studio televisivo. La notizia del suo ritorno in tv, ammettiamolo, è stato davvero tanto atteso. Non soltanto per tutti i suoi sostenitori che, subito dopo il suo addio a ‘Mezzogiorno in Famiglia’, hanno sperato di rivederla al più presto sul piccolo schermo, ma anche per la conduttrice stessa. Insomma, non ci resta che augurarle un grande in bocca al lupo!

