Alba Parietti e il commovente omaggio: “Avresti compiuto 41 anni”

Il ricordo di Nadia Toffa in occasione del suo compleanno corre sui social e le parole di Alba Parietti sono commoventi.

Oggi 10 giugno, Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni e il mondo dello spettacolo si sta unendo nel ricordare una grande donna e giornalista che ricordiamo tutti con l’abito de Le Iene. Tra i tanti ricordi spunta quello, inaspettato, di Alba Parietti che ha postato sui social una foto di lei con la Toffa, accompagnata da una commovente didascalia.

Alba Parietti ricorda Nadia Toffa

“Oggi avresti compiuto 41 anni – scrive Alba Parietti nella foto che la ritrae con Nadia Toffa e aggiunge – Ma rimarrai sempre nei nostri cuori la ragazza piena di energia . Ti voglio dedicare una poesia di Fernando Pessoa: La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto. La terra è fatta di cielo. Non ha nido la menzogna. Mai nessuno s’è smarrito. Tutto è verità e passaggio”. La dedica di Alba Parietti, con questa poesia intensa e commovente è solo uno dei tanti ricordi che stanno popolando il web in queste ore.

Cosa era successo a Nadia Toffa

Nadia Toffa, come ricordiamo tutti, è morta tragicamente dopo una lunga battaglia con il cancro il 13 agosto 2019. La giornalista scoprì della sua malattia nel 2017 quando ebbe un malore mentre lavorava ad un servizio per Le Iene. La diagnosi fu quella di un tumore cerebrale e dopo un anno di assenza tornò in televisione raccontando tutta la lunga e straziante trafila di terapie mediche cui si era dovuta sottoporre. Purtroppo la battaglia non era vinta e a marzo dello stesso anno il tumore era tornato. Una condizione che è andata via via peggiorando nel 2019 tanto che non aveva potuto partecipare all’ultima puntata de Le Iene e anche la sua presenza social si è andata affievolendo. Nadia si è spenta così a 40 anni il 13 agosto 2019 a Brescia, nella casa di cura dove era ricoverata per via dell’aggravarsi delle sue condizioni. Pare che sia stata affetta da glioblastoma.

Oggi Nadia è rimasta nel cuore di tanti fan, amici e colleghi che chiaramente la vogliono ricordare con amore, affetto ed energia. Caratteristiche di cui lei stessa era ricca.