Asia Argento in lacrime su Instagram, il lutto straziante: “Volete vedere il dolore?”, ecco l’immagine senza filtri che l’attrice ha pubblicato sul suo profilo.

Asia Argento è un personaggio molto particolare, dalle mille sfaccettature. L’attrice è molto attiva sui social e aggiorna spesso il suo profilo Instagram da oltre 600mila followers, pubblicando foto e video della sua vita lavorativa e della sua quotidianità. Nell’ultimo periodo ha mostrato, ad esempio, immagini della sua convalescenza dopo la frattura del ginocchio subita durante l’esperienza a Pechino Express, che si è interrotta prima del previsto per lei a causa di un brutto incidente. L’ex giudice di X Factor dice sempre quello che pensa senza problemi, e lo ha dimostrato in più occasioni quando ha parlato del suo ex marito Morgan, ma anche con i suoi fan, ai quali non ha problemi a mostrare le sue emozioni senza troppi filtri. Poco fa, ad esempio, ha condiviso un post in cui si è mostrata in lacrime e ha parlato del suo straziante lutto: “Volete vedere il dolore?”, ha scritto nella didascalia. Scopriamo insieme a cosa si riferisce il suo sfogo.

Asia Argento si mostra in lacrime su Instagram, il lutto straziante: “Volete vedere il dolore?”, ecco cos’è successo

Asia Argento ha deciso di condividere con i suoi followers un momento di dolore e tristezza che ha vissuto nelle ultime ore. L’attrice ha parlato del dolore per la perdita del suo compagno, lo chef Anthony Bourdain, morto suicida l’8 giugno del 2018. A distanza di due anni da questo lutto straziante, Asia ha voluto ricordare quel terribile momento e ha pubblicato una sua foto completamente senza filtri, in cui fune una sigaretta mentre piange e ha il viso evidentemente provato dal dolore. La didascalia dello scatto è forte: “Volete vedere il dolore? Eccolo”, ha scritto in inglese, “Non c’è bisogno di filtri. Due anni senza di te amore mio”. Gli occhi di Asia sono gonfi di lacrime e i suoi capelli spettinati. L’immagine è senza filtri, appunto, proprio come lei stessa ha specificato nella didascalia.

Lo scatto ha ricevuto subito migliaia di like e tantissimi commenti da parte di amici e fan della Argento, che hanno voluto inviarle numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio, facendole sentire tutto il loro affetto e il loro sostegno in questo momento di grande nostalgia e tristezza per lei.