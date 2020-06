Belen Rodriguez in intimo: ‘Gioca con il tuo corpo’, Instagram s’incanta

In alcune delle sue recenti Instagram Stories, Belen si è lasciata riprendere in intimo su un set fotografico: immagini da urlo.

Terminata il lockdown da emergenza Coronavirus, Belen Rodriguez si è subito rimessa a lavorare. Ce ne danno la testimonianze queste diverse Instagram Stories che la bellissima argentina, in queste ultime ore, ha condividiso sul suo canale social ufficiale. Molto presente e, soprattutto, molto attiva su Instagram, la showgirl non perde mai occasione di poter aggiornare tutti i suoi sostenitori di quanto le accade. Lo ha fatto, spesso e volentieri, durante la quarantena. Quando, ad esempio, ha mostrato di essersi fatta la manicure da sola. Oppure, quando si è immortalata sul terrazzo della sua casa a prendere il sole. E lo ribadito anche qualche ora fa. In diretto collegamento da un set fotografico davvero ‘di fuoco’, l’argentina si è mostrata in delle pose davvero pazzesche con indosso un intimo più che da urlo. Risultato? Diamoci uno sguardo insieme.

Belen in intimo su Instagram: ‘Gioca con il tuo corpo’

Si prospetta una nuova campagna pubblicitaria di una nota marca di biancheria intima davvero stupefacente, c’è da ammetterlo. Anche perché, così come da diversi anni a questa parte, è stata scelta come testimonial proprio lei: Belen Rodriguez. A darcene la conferma è stata, pochissime ore fa, la diretta interessata. Che, tramite diverse Instagram Stories caricate sul suo profilo social ufficiale, ha reso partecipi tutti i suoi sostenitori di essere ritornata a lavoro e, soprattutto, di essere ritornata a scattare delle fotografie davvero stupefacenti. Qualche ora fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di un gioco di ombre davvero seducente di cui si è resa protagonista indiscussa la bellissima argentina. Adesso, invece, vi parliamo di una foto che, senza alcun dubbio, avrà catturato l’attenzione di tutti i suoi sostenitori. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

In questa Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, da come si può chiaramente vedere in alto, Belen Rodriguez si lascia immortalare dal fotografo professionista e riprendere con il suo telefono cellulare in intimo. Le pose assunte in queste breve filmato mostrato sono davvero tantissime e, vi assicuriamo, tutte stupefacenti. È proprio per questo motivo che la Rodriguez vi ha scritto sopra: ‘Gioca con il tuo corpo’.

Il periodo ‘no’ di Belen

Come lei stessa ha voluto ampiamente specificare e raccontare in un video caricato sul suo canale social ufficiale, questo non è affatto un periodo molto facile e felice per l’argentina. In questi ultimi giorni, lo sappiamo, si parla di una nuova crisi tra lei e Stefano. Sarà proprio per questo motivo che, com’è giusto che sia, la modella non ha affatto potuto nascondere il suo stato d’animo ai suoi sostenitori.