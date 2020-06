Cecilia Zagarrigo pubblica la prima foto di coppia con Carlo Pietropoli: la coppia formata in Uomini e Donne è più affiatata che mai.

E’ andata in onda ieri, 9 giugno, l’attesissimo finale di stagione di Uomini e Donne: negli ultimi due giorni di messa in onda del programma, il pubblico di Canale 5 ha visto le scelte del Trono Classico. Dopo Giovanna Abate, protagonista degli ultimi mesi, anche Carlo e Sara hanno fatto la loro scelta. Il tronista non aveva dubbi: ha deciso di uscire dal programma con Cecilia Zagarrigo! La scelta è stata davvero emozionante e la nuova coppia da ieri si sta mostrando ancora più affiatata di prima attraverso i social. E’ infatti spuntata la prima foto di coppia, pubblicata dall’ex corteggiatrice. Diamo un’occhiata.

Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo, “Inaspettato”: arriva la prima foto di coppia

Carlo e Cecilia sono una delle coppie formate nell’ultima stagione di Uomini e Donne andata in onda. Il loro percorso nella trasmissione, fatto di alti e bassi, è stato intenso ed il tronista ha deciso di continuare la conoscenza fuori dal programma: La scelta è stata da brividi, ha emozionato i fan della trasmissione che dopo la puntata hanno subito cercato sui social qualche info o qualche foto di coppia. E’ arrivata nella serata di ieri, 10 giugno, il primo post di coppia: l’ha pubblicato Cecilia ed insieme sono davvero bellissimi.

Cecilia scrive come didascalia ‘Felice’ e poi la data della registrazione della scelta, il 30 aprile 2020. ‘Inaspettato’ è l’hastag che ha utilizzato per descrivere questo meraviglioso epilogo della sua partecipazione al programma. Tantissimi i fan che hanno commentato ed anche le amiche dell’ex corteggiatrice, come Guendalina Canessa che scrive: “Beh che dire….. lascio parlare la foto!! Se ci credi si avvera amica mia”, anche Fabio Ferrara ha scritto ‘Bah, ciao. Siete belli’. Carlo ha commentato “M****a, bei ragazzi”