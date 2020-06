Chi è Lodo Guenzi: età, carriera, curiosità e vita privata dell’artista

Chi è Lodo Guenzi, una delle voci della Band ‘Lo Stato Sociale’: scopriamo insieme la sua età, la carriera, qualche curiosità e la sua vita privata

Lo Stato Sociale è un gruppo musicale formatosi nel 2009 dall’idea di tre amici Dj Bolognesi: Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti. Tutti e tre quando decisero di fondare la Band, lavoravano come dj presso una radio locale Bolognese. Qualche anno più tardi, nel 2011, i tre hanno deciso di aprire le porte del loro gruppo a due nuovi membri: Enrico Roberto e Francesco Draicchio. Evidentemente il quintetto è stata la scelta giusta, visto che la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo è stato un vero successone. La band infatti conquista il secondo posto nella competizione canora, con il brano ‘Una vita in vacanza’. Adesso cerchiamo di capire qualcosa in più su uno dei membri della Band, e in particolare di Lodovico Guenzi. Scopriamo insieme l’età, la vita privata, la carriera e qualche curiosità su una delle voci de ‘Lo Stato Sociale’.

Lodovico Guenzi è nato sotto il segno del Cancro il 1 luglio del 1986 a Bologna. Avvicinatosi alla musica sin da ragazzo, nel tempo è diventato un polistrumentista davvero eccezionale. Ha studiato per diventare attore, presso l’Accademia di Arte drammatica Nico Pepe Da giovane sappiamo che ha lavorato in una radio locale Bolognese, in cui faceva il Dj insieme ai suoi due amici Alberto Cazzola e Alberto Guidetti. E’ proprio con loro due che decide di fondare la Band ‘Lo Stato Sociale’, a cui qualche anno più tardi si aggiungeranno anche Enrico Roberto e Francesco Draicchio. Lodovico si definisce l’anima romantica della Band, seppur dice di essere pigro e molto inquieto. E’ vero si che Lodo è un polistrumentista, ma all’interno della Band si occupa della voce, del piano, della chitarra e del sintetizzatore. Questo è un mix che sembra proprio il ritratto dell’artista nel suo privato, fatto davvero di mille sfaccettature. C’è da dire che l’elettropop proposto dal gruppo musicale ha fatto davvero faville alla scorsa edizione del Festival Di Sanremo, dove si sono classificati secondi con ‘Una vita in vacanza’. Lodo Guenzi a X Factor è stato ospite d’onore oltre che quinto membro d’eccezione durante una puntata di X Factor 11. Ha convinto il pubblico a tal punto da venire chiamato di nuovo, questa volta in veste di giudice ufficiale l’anno successivo, nel 2018, per sostituire la giudice uscente Asia Argento, a causa delle polemiche che l’avevano investita in quel periodo. Guenzi in quell’edizione si occupò delle band e riuscì a portare in finale i BowLand, ma chiuse lì la sua esperienza nel talent show. L’artista è particolarmente attivo sui social network e soprattutto su Instagram, dove potete seguirlo.

Per quanto riguarda la sua sfera privata possiamo dirvi che il cantante è molto riservato, ma sul suo account instagram sono apparse delle foto con una misteriosa ragazza, che pare proprio essere la sua fidanzata!