Il mondo dello spettacolo Italiano ha avuto la possibilità di vedere e di godere della bravura di artisti che sono riusciti a farsi apprezzare nel mondo intero. Tra questi vi è stato certamente Gigi Sabani, che negli anni d’oro della televisione italiana è stato un punto fermo e un volto di riferimento per tutti i telespettatori. Purtroppo la sua carriera subì una fermata improvvisa, dovuta ad uno scandalo che lo investì in pieno e dal quale però ne uscì del tutto pulito. Gigi è stato un grandissimo conduttore, ma anche e soprattutto comico e imitatore, che con i suoi sketch ha incantato milioni di telespettatori. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più su quella che è stata la sua vita privata, la carriera e come ci ha lasciati.

Chi era Gigi Sabani: storico conduttore e imitatore della tv Italiana

Luigi Sabani è nato sotto il segno della vergine il 5 settembre del 1952 a Roma, da mamma casalinga e papà cameriere. La sua passione per la comicità e l’imitazione inizia sin da bambino, quando all’età di soli 5 anni, era in grado di riprodurre il rumore della circolare rossa Prenestina, il tram che all’epoca faceva il giro della Capitale. Iniziando la scuola era ovviamente in grado di imitare anche amichetti e maestri. Legatissimo alla sorella Isabella, questa nel 1973, quando aveva poco più che 17 anni, lo iscrisse al programma radiofonico di Corrado, ‘La Corrida’, dove Sabani sfoggia le sue mitiche imitazioni di Gianni Morandi, Mino Reitano e Claudio Baglioni. Alla fine degli anni 70 Gigi inizia proprio a lavorare in tv come imitatore, insieme a Ramona Dell’Abate e Valerio Merola in ‘Chi tiriamo in ballo?’. Nel 1980 partecipa al noto programma di Rai Uno ‘Domenica In’, che in quegli anni era condotto da Pippo Baudo. Successivamente nel 1981 e nel 1982 conduce ‘Fantastico’ e poi anche ‘Premiatissima’, dove da sfoggio anche delle sue innate doti canore, con ‘A me mi torna in mente una canzone’ del 1983. Sempre nello stesso anno inizia a condurre lo storico qui di Italia Uno ‘Ok il prezzo è giusto’, in prima serata e vince anche due Telegatti, proprio per il suo egregio lavoro. Successivamente, nel 1987 torna al fianco di Ramona e Valerio con ‘Chi tiriamo in ballo?’e due anni dopo parteciperà al Festival di Sanremo con la canzone ‘La fine del Mondo’, scritta per lui da Toto Cutugno. Arriva secondo, ma incanta il pubblico riuscendo a cantare imitando oltre 20 artisti. Nel 1990 conduce ‘Stasera mi butto’ e poi anche ‘Domenica In’. Nel 1996 Sabani viene coinvolto insieme al collega Valerio Merola nella vicenda giudiziaria legata alla corruzione nel mondo dello spettacolo, simile alla più recente Callettopoli, a causa della dichiarazione di alcune soubrette. Sabani è accusato di induzione alla prostituzione ma viene scagionato alla fine del processo e risarcito per i 13 giorni di detenzione trascorsi agli arresti domiciliari: ciò nonostante, questa vicenda sembra averlo pesantemente danneggiato umanamente e artisticamente, e negli anni successivi Sabani fatica a tornare, specie in televisione

Muore improvvisamente all’età di 54 anni intorno alle 22:30 il 4 settembre del 2007, stroncato da un infarto, mentre si trovava a Roma a cena a casa dell’amata sorella Isabella: il medico di famiglia della stessa, che lo aveva visitato un’ora prima poiché aveva accusato un malore, gli aveva diagnosticato solo uno stato di stress prescrivendo un antidolorifico. Gigi ha avuto due figli: il primo, Simone, dalla ex moglie Rita Imperi, il secondo, Gabriele, dall’ultima compagna Raffaella Ponzo, quest’ultimo nato successivamente alla sua morte.