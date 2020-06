Emma Marrone è il nuovo giudice di X Factor 2020: la reazione di Maria de Filippi per la magnifica notizia è da brividi.

Sta per tornare X Factor 2020: ieri sera nel suo EPCC, il conduttore del talent, Alessandro Cattelan ha dato l’annuncio tanto atteso. Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika saranno i nuovi giudici del famoso programma musicale che va in onda su Sky Uno. Due ritorni, quelli di Manuel e Mika, e due new entry, Emma e Hell Raton: saranno loro i protagonisti di X Factor 2020 che avranno il compito di dare vita a nuovi talenti. Sapete qual è stata la reazione di Maria de Filippi, la sua ‘seconda mamma’? Ve la sveliamo subito.

X Factor 2020, Emma giudice del talent: la reazione di Maria De Filippi da brividi

Emma Marrone è il nuovo giudice di X Factor 2020! Una new entry nel programma: la giovane salentina è stata la vincitrice di Amici di Maria De Filippi e dopo quel premio ha scalato la strada del successo diventando oggi una delle voci più famose ed amate del panorama musicale italiano. Dunque in autunno la vedremo su Sky Uno in qualità di giudice. Il primo pensiero nell’immaginarla a Sky è stato per molti: ‘Cosa ne pensa Maria de Filippi?’. Beh, Alessandro Cattelan, presentatore di X Factor, ha annunciato, ieri 9 giugno, i quattro nuovi giudici del talent nel suo EPCC. Ha invitato in studio i quattro nuovi protagonisti del talent per brevi interviste. Una delle domande per Emma è stata proprio questa, la reazione della De Filippi. “Lei era molto contenta, è orgogliosissima perché comunque mi ha scoperta, ha visto tutta la mia strada. Le ho detto che avrei fatto X Factor e ho visto veramente l’orgoglio nei suoi occhi” sono state le parole della Marrone. La reazione della conduttrice Mediaset è stata proprio come quella di una ‘mamma’: il talento che lei ha fatto nascere ed ha visto crescere, oggi fa passi importanti per la sua carriera.