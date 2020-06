Fedez, la confessione a cuore aperto: “E’ la prima volta che riesco a guardarlo”, ecco a cosa si riferisce il rapper, i video pubblicati su Instagram.

Fedez è senza alcun dubbio un personaggio davvero amato e seguito, oltre che per la sua musica, anche sui social. Il marito di Chiara Ferragni ha un profilo Instagram che conta ben 10 milioni e mezzo di followers. Numeri da capogiro, insomma, che dimostrano la sua incredibile popolarità. Oltre a essere stato in tv come giudice di X Factor per ben 5 edizioni, è un rapper di grande successo e inoltre è diventato una vera e propria star del web accanto a sua moglie Chiara Ferragni e al loro piccolo Leone. La vita quotidiana di Fedez e della sua famiglia, infatti, è costantemente documentata su Instagram, con foto e video della loro giornata e tantissimi imperdibili siparietti familiari. Qualche ora fa Fedez ha deciso di fare un’inaspettata e particolare confessione i suoi fan: “E’ la prima volta che riesco a guardarlo”, ha scritto nelle sue storie Instagram. Volete sapere a cosa si riferiscono le sue parole? Continuate a leggere e lo scoprirete!

Fedez, l’inaspettata confessione a cuore aperto: “E’ la prima volta che riesco a guardarlo”, ecco a cosa si riferisce

Fedez è uno dei rapper più famosi della scena musicale italiana e il pubblico ha amato in modo particolare la sua collaborazione artistica con J-Ax, terminata con il mega concerto di San Siro del 1 giugno 2018, uno spettacolo incredibile con circa 80mila spettatori. Da quel momento le strade dei due rapper si sono divise sia dal punto di vista professionale che personale, anche se nessuno dei due diretti interessati ha mai spiegato in maniera dettagliata i motivi della fine di questa amicizia. Poco fa Fedez, però, ha fatto un’inaspettata confessione su Instagram, dicendo che ieri ha trascorso la serata a rivedere quel concerto, cosa che non aveva mai fatto prima.

“E’ la prima volta che me lo guardo, non ho mai voluto farlo per un elenco infinito di motivi”, ha scritto Fedez, senza però entrare nello specifico di questi motivi. Subito dopo il rapper ha pubblicato altri video, lasciandosi andare ad altre confessioni.

“Oggi riesco a rivederlo senza che mi faccia male”, ha aggiunto Fedez, dicendo che per lui questa è una vera liberazione.

Con orgoglio, emozione e un pizzico di ironia, Fedez ha raccontato tutte le sue sensazioni relative al concerto, lasciando sicuramente senza parole i suoi fan, che di certo non si aspettavano questa confessione a cuore aperto.