Chi sono i quattro giudici di X Factor 2020: ecco l’annuncio ufficiale pubblicato sulla pagina Instagram dello show! Si tratta di quattro personaggi amatissimi dal pubblico.

X Factor 2020 sta per tornare: è uno dei talent show più famosi ed amati dal pubblico televisivo. E’ andato per la prima volta in onda nel 2008: inizialmente era trasmesso sui canali Rai ma dal 2011 si è spostato su Sky! Tantissimi i cantanti diventati famosi grazie ad X Factor, ricordiamo Marco Mengoni, Francesca Michelin, Michele Bravi e tanti altri. Nell’ultima edizione andata in onda abbiamo visto sul podio Sofia Tornambene, chi ci salirà nel prossimo autunno? L’attesa è tanta e nonostante l’emergenza Coronavirus, la produzione è riuscita a svolgere i casting ed a decidere chi saranno i quattro giudici! Vi sveliamo tutto.

X Factor 2020 annuncio ufficiale: chi sono i quattro giudici del talent

I giudici dell’edizione 2020 di X Factor sono stati finalmente annunciati! L’attesa è stata tanta ed i rumors girati nelle ultime settimane non si sono allontanati troppo dalla realtà: curiosi di sapere da chi sarà composto il famoso ‘quartetto’? Emma Marrone, Manuel Agnelli, Mika ed Hell Raton sono i 4 giudici X Factor 2020! Alessandro Cattelan nel suo EPCC ha dato l’annuncio, così come la pagina Instagram del programma con quattro post separati ha annunciato chi saranno coloro che seguiranno tantissimi nuovi talenti nella prossima edizione dell’amatissimo talent show. Prima volta per Emma ed Hell Raton: importante il debutto per la cantante salentina, una delle voci più amate del panorama musicale italiano. Ricorderanno tutti che per Mika e Manuel si tratta di un meraviglioso ritorno! Sono quattro artisti diversi tra loro ma con lo stesso obiettivo di formare la squadra e di portare i suoi verso la vittoria. Il talent Sky prodotto da Fremantle vedrà protagonisti i quattro giudici e tanti concorrenti a partire da settembre 2020 su Sky Uno e Now Tv!