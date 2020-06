Chi è Hell Raton, il nuovo giudice di X Factor 2020: età, carriera e curiosità sulla new entry del noto talent show.

X Factor 2020 arriva ad autunno su Sky Uno con quattro nuovi giudici: Emma Marrone ed Hell Raton sono le due new entry, Mika e Manuel Agnelli invece hanno già fatto i giudici del talent nelle scorse edizioni. Quattro artisti diversi, chi troverà il talento che vincerà la prossima edizione? Non resta che attendere l’inizio dello show! Intanto, conosciamo meglio i profili di coloro che saranno a capo dei gruppi di talenti: conoscete Hell Raton? Lui è un discografico, manager, talent scout e direttore artistico e creativo. Ha fondato una crew insieme a Salmo e Slait nel 2010 ed ha trascorso molti anni dietro le quinte dell’etichetta Machete. Conosciamolo meglio: vi sveliamo la sua età, le sue origini e la sua carriera!

Hell Raton, chi è: età, carriera e curiosità del nuovo giudice di X Factor 2020

Hell Raton è il nome d’arte di Manuel Zappadu, classe 1990. Il giovane ha origini metà sarde e metà ecuadoriane si legge sul web: è nato in Sardegna da padre sardo e madre dell’Ecuador. E’ infatti cresciuto a Quito, capitale dell’Ecuador, salvo poi tornare ad Olbia ad 11 anni. Suo padre è Antonello Zappadu, fotoreporter e pubblicista, noto per aver messo firma su molti scatti importanti. Sin da piccolo ha mostrato la sua passione per il rap che l’ha spinto a seguire le orme di Salmo, già attivo nei primi anni 2000. Nel 2010 ha fondato la crew Machete con Salmo e Slait: dopo un solo anno lanciò il video del suo primo singolo rappato in spagnolo. Girato a Londra, città nel quale ha vissuto prima di fondare la crew in Italia. Tra il 2011 ed il 2012 ha curato la produzione ed è stato protagonista di svariati brani nei primi due volumi della saga di culto del Machete Mixtaper. Ha partecipato anche al Machete Warriors Tour calcando i palchi di tutta Italia. Nel 2013 Hell Raton ha fondato con i suoi soci l’etichetta discografica ‘Machete Empire Records’, di cui oggi è CEO e direttore creativo. L’etichetta si è imposta come punto di riferimento discografico per tutta la scena rap italiana. Nel 2014 ha pubblicato Jerry il sorcio, primo singolo di Rattopsy, prima di mettersi al lavoro sul Machete Mixtape Vol. III che lo vede protagonista, anche nel tour. Dopo tanti successi e riconoscimenti, nel 2017 ha partecipato al Red Bull Culture Clash 2017 da frontman del team Hellmuzik ed ha vinto il contest grazie ad una performance esplosiva fuori dagli schemi: nel 2019 è uno dei protagonisti del Machete Mixtape 4. L’album ha avuto un enorme successo: c’è una piccola strofa in cui duetta con Salmo che è diventata super famosa. Hell Raton ha fondato da poco Machete Gaming, un progetto nato nel 2019 in cui si incontrano musica e gaming in una formula inedita che trova in Twitch una piattaforma ideale per far interagire il pubblico. Fortnite così dà la possibilità a nuovi talenti di farsi conoscere e permette anche di far restare in contatto artisti e producer. Il discografico porta avanti anche vari progetti benefici, andando anche in Africa. L’ultima iniziativa è Machete Aid, una maratona su Twitch andata in onda il 5 giugno a sostegno dei lavoratori musicali colpiti dall’emergenza sanitaria ed economica causata dal Coronavirus.

Sulla vita privata di Hell Raton non si sa nulla: il suo profilo Instagram conta un solo post e dunque non si hanno molte informazioni. Il classe ’90 arriva in autunno su Sky, come giudice di X Factor, e riguardo la sua partecipazione ha sottolineato la sua voglia di aiutare giovani talenti a trovare l’espressione più adatta alla propria personalità artistica.