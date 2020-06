Compleanno Nadia Toffa, il saluto de Le Iene: ‘Ci manchi tanto’, il post commovente

In occasione del quarantunesimo compleanno di Nadia Toffa, anche la redazione de Le Iene ha voluto dedicarle un pensiero commovente: il post.

Proprio oggi, martedì 10 Giugno, Nadia Toffa avrebbe compiuto gli anni. È proprio per questo motivo che, in occasione del quarantunesimo compleanno della giornalista bresciana, numerosi suoi colleghi o sostenitori hanno voluto rivolgerle un caro pensiero. Non soltanto mamma Margherita, come abbiamo raccontato in un nostro recentissimo articolo, ma anche la redazione de Le Iene. Il giorno della sua morte, lo sappiamo, sono stati i prima ad aver annunciato la scomparsa della bresciana. E sono stati anche i primi quest’oggi a volerle dedicare delle parole davvero da brividi. Tramite un post condiviso sulla loro pagina Instagram ufficiale, tutta la redazione del seguitissimo programma di Davide Parenti ha voluto ricordare la simpaticissima Nadia in un giorno così speciale per lei. Ecco i dettagli.

Nadia Toffa Compleanno, il saluto commovente de Le Iene su Instagram

È da poca passata la mezzanotte e le tre bravissime e giovanissime conduttrici de Le Iene hanno essere le prime a fare a dedicare un pensiero a Nadia Toffa. Proprio oggi, martedì 10 Giugno, la giornalista del programma di Davide Parenti avrebbe compiuto gli anni. Ed è per questo motivo che, in occasione del suo compleanno, i suoi colleghi hanno voluto ricordarla in un giorno così speciale per lei. Prima ancora di dare la buonanotte al loro tanto caro ed amato pubblico italiano, Nina Palmieri e le altre due conduttrice dell’appuntamento del martedì del programma hanno voluto concludere la puntata con un breve filmato che riprende la simpaticissima Nadia che balla a riva di mare. ‘È da poco passata la mezzanotte. Oggi è 10 Giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni. Le vogliamo dire che ci manca tanto’, queste le parole della Palmieri prima di salutare i suoi telespettatori.

È proprio questo il video che, a fine puntata di ieri, tutta la redazione de Le Iene ha voluto dedicare per il giorno del compleanno di Nadia Toffa.