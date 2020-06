Pamela Prati e lo strano appello su Instagram: la richiesta

La richiesta di Pamela Prati su Instagram: i fan rispondono e piovono complimenti per la showgirl.

Pamela Prati, quando la nominiamo, ci riporta alla mente gli spensierati momenti in cui il nostro maggior problema non era il Coronavirus, ma chi fosse Mark Caltagirone. Il Prati-gate, come è stato chiamato, ha tenuto in ostaggio le cronache e quasi tutti i programmi di approfondimento serale, compreso Chi L’Ha Visto, per diversi mesi. Un polverone pazzesco attorno ai nomi di Pamela Prati, il suo sposo immaginario Mark Caltagirone e le sue due agenti, Donna Pamela e Eliana Michelazzo. Di tempo da allora ne è passato molto e Pamela Prati ha ammesso che Mark non esisteva. Così, ha scritto un libro. Ma non solo, è attivissima sui social.

La storia di Mark Caltagirone

Pamela ha ammesso che l’uomo di cui si diceva promessa sposa non esisteva, ma non si era inventata tutto. No, è stata plagiata. E così sono sbucati come funghi delle ombre nel mondo della vita privata di moltissimi attori e personaggi dello spettacolo che hanno alzato la mano e ammesso di essere stati plagiati a loro volta. Ma oggi di questo non se ne parla più. Oggi Pamela cerca di tornare in tv per parlare del suo libro nuovo in cui ovviamente c’è una parte dedicata a Mark. Ma non solo. Sui social la donna fa anche degli appelli un po’ particolari, cogliendo l’occasione per mostrare la sua bellezza incontrastata nonostante l’età.

Pamela Prati su Instagram

Da poco infatti la showgirl ha postato una foto di lei in spiaggia, in bikini, sdraiata su una spiaggia bellissima con un mare pazzesco davanti.

Ad accompagnare la foto una didascalia: “TELETRASPORTO. INVENTATE IL TELETRASPORTO PER FAVORE”. La Prati, come tutti, vorrebbe poter godere delle bellezze del mare in totale relax e senza pensieri. Cosa un po’ difficile ora come ora. Ma intanto la donna si è portata a casa una vera e propria pioggia di complimenti dai suoi fan che la definiscono divina, una Venere e qualcuno chiede anche di essere adottato.