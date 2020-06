Come sta oggi Schenee, la paziente più difficile del dottor Nowzaradan.

Schenee Murry è una delle protagoniste di Vite al Limite e la sua storia, come quella di tanti altri, ci ha lasciato senza parole. Un peso superiore ai 300 chili, una storia drammatica alle spalle e la difficoltà di ripartire e di voler veramente abbandonare il junk food. Schenee si è rivolta al Dottor Nowzaradan e alla sua clinica a Houston, ma le cose non sono andate per il meglio e persino giravano voci che la donna fosse morta. Come sta oggi Schenee? Cosa sappiamo su di lei?

Schenee è morta?

Schenee Murry di Vite al Limite oggi è ancora viva e lo testimoniano i video su YouTube postati dalla stessa negli ultimi giorni. Se non è attiva su FB o Instagram sicuramente il canale video di sua proprietà parla per lei. Ma perché giravano voci sulla sua morte? Semplice, perché la donna ha fatto dentro e fuori dagli ospedali per tantissimi mesi. Coaguli di sangue nelle gambe, problemi cardiaci, insomma… una situazione medica difficile da gestire. Un po’ come lei insomma che durante Vite al Limite aveva persino ordinato una pizza nello studio del dottor Nowzaradan durante una visita.

Schenee abbandona il dottor Nowzaradan e sostiene che i suoi problemi sono solo di ritenzione idrica

La storia di Schenee di Vite al Limite

La sua storia, del resto è complicata ed è stata da subito una delle protagoniste con il peso più elevato del programma. I suoi problemi di peso sono iniziati quando aveva solo 5 anni e suo cugino la molestava sessualmente. A 7 anni pesava già 130 chili e a peggiorare la situazione un’insegnante, forse mossa da buona intenzioni, le aveva gettato il pranzo per cercare di scuoterla e di farle capire i suoi problemi di peso. A 20 anni pesava circa 200 chili e le sue gambe sono state colpite da un grave infezione che le ha debilitato in maniera importante i movimenti. Come se non bastasse è stata nuovamente violentata a 23 anni e la scivolata verso il cibo era spianata. Questo non le ha impedito di innamorarsi di Freddie, anche se all’epoca pesava quasi 300 chili. Così, quando si è resa conto di essere un peso per la sua famiglia, si è rivolta al Dottor Nowzaradan.

La fine del rapporto con il Dottor Nowzaradan

La dieta l’avrebbe portata a perdere 13 chili in un mese, invece Schenee è ingrassata ulteriormente e quando ha superato i 317 chili il Dottor Nowzaradan l’ha immediatamente ricoverata in ospedale portandola a dimagrire e a perdere molti chili. Tornata a casa Schenee aveva ripreso subito a mangiare, e così anche i chili di troppo erano tornati. Alla fine, la donna ha deciso di interrompere i rapporti con il Dottor Nowzaradan e il programma di Vite al Limite. Sosteneva che il suo fosse solo un problema di ritenzione idrica e che sarebbe stato Dio a decidere quando e come sarebbe dimagrita.

Schenee sui social

Da quel momento in poi, sui social, la donna ha iniziato a sostenere di aver perso molto peso autonomamente. Ha condiviso foto di lei dimagrita, ma dopo poco i fan si sono resi conto che erano fotomontaggi.

Uno degli ultimi video di Schenee su Youtube

I diversi ricoveri in ospedale hanno poi alimentato le voci che la donna fosse morta. Schenee invece è ancora viva, assolutamente e i suoi video strani su YouTube lo confermano.