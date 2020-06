Stefano e Belen, emergono nuovi dettagli sulla crisi: scartata l’ipotesi infedeltà

Sembrerebbe che la crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez non sia stata affatto causata dall’infedeltà: emergono nuovi ed importanti dettagli.

La seconda presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez lo sappiamo, sta continuando ad essere molto chiacchierata nel mondo del Gossip. A distanza di più di un anno dal loro ritorno di fiamma, sembrerebbe che tra la bellissima coppia ci sia nuovamente qualcosa che non va per il verso giusto. Non sappiamo cosa, sia chiaro. Anche perché, come raccontato in diversi nostri articoli, nessuno dei due diretti interessati ha voluto essere specifico in questa vicenda. Soltanto l’argentina, diciamoci la verità, si è sbilanciata un po’ di più. E ha raccontato ai suoi sostenitori non di non vivere un periodo molto facile. Mentre Stefano, dal canto suo, ha preferito il silenzio. È proprio per questo motivo che, in queste ultime settimane, stanno spuntando ipotesi o, addirittura, di indiscrezione sul reale motivo del loro allontanamento. Ecco. L’ultimo è stata condivisa dal settimanale ‘Chi’. Che, tra l’altro, ha clamorosamente scartato come motivo adducibile alla loro separazione l’infedeltà del ballerino napoletano.

Stefano e Belen, non c’entrerebbe l’infedeltà di lui: i nuovi dettagli

Stando a quanto scritto dal settimanale ‘Oggi’, sembrava che uno dei motivi che aveva allontanato Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbe stata proprio la gelosia e, soprattutto, l’abitudine della showgirl, durante la quarantena, di controllare il cellulare di suo marito. Ecco, ma è davvero così? Nient’affatto! A svelare nuovi dettagli sulla crisi tra i due è stato Alfonso Signorini. Che, sul suo settimanale, oltre che pubblicare le foto di Stefano in compagnia di sua sorella, avrebbe svelato anche i motivi per cui i due si sarebbero nuovamente allontanati. Nessuna questione di infedeltà, ci teniamo a specificarlo. Perché, a quanto pare, i motivi sono altri.

Nonostante siano passate diverse settimana da quando è iniziata a correre voce che tra Belen e Stefano sia aria di nuova crisi, nessuno dei due diretti interessati è intervenuto a chiarire la vicenda. Per questo motivo, quindi, i reali motivi del loro allontanamento non li conosciamo. Se ne stanno dicendo di ogni colore, c’è da ammetterlo. Tuttavia, ci ha pensato il settimanale ‘Chi’ a fare chiarezza. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che tra i due non ci sia alcuna questione legata all’infedeltà di lui, piuttosto ‘si tratta di ingerenze che riguardano soltanto loro’.