Temptation Island, clamorosa novità in arrivo: svolta storica

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in arrivo una clamorosa novità per il reality show “Temptation Island”: sarebbe una svolta storica

Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5. La trasmissione è andata in onda per la prima volta nel 2005 e poi dal 2014 sino ad oggi. La prima edizione era intitolata Vero amore ed era condotta da Maria De Filippi, mentre dalla seconda edizione in poi è stata prodotta con il nome che tutti conosciamo ed è stata condotta da Filippo Bisciglia. Nel reality show, sei coppie, divise in due villaggi diversi, vengono tentate rispettivamente da dodici donne e dodici uomini single. Al termine dei 21 giorni, le coppie decidono se continuare o interrompere la loro storia d’amore. Il reality show ha avuto un enorme successo su Canale 5, tanto che dal 18 settembre 2018 va in onda la versione VIP del programma. La prima edizione è stata condotta da Simona Ventura, mentre la seconda da Alessia Marcuzzi.

Temptation Island, clamorosa novità in arrivo: l’indiscrezione

L’emergenza Coronavirus ha stravolto i palinsesti televisivi: molti programmi sono stati sospesi, altri invece rinviati. La prossima edizione del reality show, però, non è assolutamente a rischio. Il sito di Publitalia, nei giorni scorsi, ha pubblicato i palinsesti relativi al mese di luglio e agosto. La prima puntata del reality show andrà in onda martedì 7 luglio su Canale 5. Il reality show andrà dunque normalmente in onda e sarà condotto anche quest’anno da Filippo Bisciglia. Nelle scorse settimane, era stato vociferato che, in seguito ai problemi riscontrati nei casting, il format Vip avesse potuto prendere il posto del format dedicato alle coppie ‘non famose’. La notizia, però, sembrerebbe smentita e addirittura ci sarebbe un ulteriore novità che rappresenterebbe una svolta storica per il programma prodotto da Fascino. Secondo quanto riportato da TvBlog, infatti, la prossima edizione del reality show sarà fusa con la versione Vip del programma. In gioco dunque ci saranno sia coppie famose che coppie ‘non famose’. È probabile che vada in onda una sola edizione di Temptation Island (non due come gli anni passati) e che la data scelta sia appunto il 7 luglio. Queste al momento sono indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze. Nelle prossime settimane saranno diffuse notizie ufficiali riguardo al reality show di Canale 5.

Anche riguardo alle coppie che parteciperanno al programma, non sappiamo al momento con certezza quali siano i nomi. I primi in lizza sembrerebbero Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane, ma le voci non hanno ancora trovato conferma. Sarebbero senza dubbio una coppia molto molto discussa.