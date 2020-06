Temptation Island Vip, una famosa coppia ha fatto una clamorosa confessione: ha rivelato di aver rifiutato a partecipare al programma, di chi si tratta.

L’inizio dell’estate vuol dire una sola cosa: il debutto di Temptation Island. Così come da diversi anni a questa parte, anche quest’anno, andrà in onda una nuova ed imperdibile edizione della famosissima e seguitissima ‘isola delle tentazioni’. Si credeva che, a causa dell’emergenza Coronavirus, il programma non sarebbe stato organizzato. Invece, non è affatto così. Anche perché, come specificato anche da Maria De Filippi stessa, non è necessario avere uno stretto contatto con la tentatrice o il tentatore per scaturire una reazione dall’altra parte del villaggio. A volte, si sa, possono essere più esaustive le parole che i gesti. La domanda, però, adesso sorge spontanea: dal momento che è stata ufficializzata la data d’inizio, chi saranno le coppie che vi prenderanno parte? Beh, al momento, non sappiamo nulla al riguardo. Fatto sta che, durante una recentissima intervista radiofonica, una coppia ha fatto una clamorosa confessione riguardo, però, la versione Vip. Di che cosa parliamo e, soprattutto, di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Temptation Island Vip, la clamorosa confessione di una coppia: ‘Abbiamo rifiutato’

A distanza di pochissime settimane dall’inizio di questa nuova ed imperdibile edizione di Temptation Island, ma, soprattutto, a distanza di qualche mese dall’inizio della terza edizione della versione Vip, iniziano a girare i primi nomi su chi potrà approdare all’Is Morus Relais. Nelle scorse settimane, ad esempio, vi abbiamo fatto anche il nome di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Conosciutisi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la giovane coppia aveva tutte le carte in regole per prendere parte all’isola delle tentazioni. Sarà davvero così? Nient’affatto! Non soltanto, infatti, l’influencer siciliana lo ha specificato poco tempo sulle pagine del settimanale Nuovo, ma lo ha ribadito anche nel corso di una sua recentissima intervista a Turchesando, programma radiofonico in onda a Radio Italia Anni 60. Proprio durante quest’occasione, infatti, l’ex moglie di Francesco Sarcina ha confessato di aver ricevuto la proposta, ma di aver rifiutato perché questo non è affatto il loro modus operandi.

‘Temptation Island Vip? Ce l’hanno già proposto ma abbiamo rifiutato. Maria è una persona stupenda ma questo non è proprio il nostro genere. Non è il nostro modus operandi’, queste le parole di Clizia Incorvaia in diretta telefonica a Turchesando, programma radiofonico di Turchese Baracchi. Insomma, cari sostenitori di Paolo e Clizia, la coppia non metterà affatto alla prova il loro amore sull’isola delle tentazione. Anche se, diciamoci la verità, sarebbero riusciti alla grande a superarla. Il loro è un amore con la a maiuscola, no?