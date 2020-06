The Kolors, Stash confessa: “Avevo vergogna a parlarne”, di cosa si tratta

Stash dei The Kolors, attraverso le sue stories di Instagram, ha confessato: “Avevo vergogna a parlarne”, ecco di che cosa si tratta

L’ultima puntata di Amici Speciali è stata ricca di emozioni. La più grande è stata sicuramente quella riservata a Stash, frontman di The Kolors. La conduttrice del talent show ha annunciato che il cantante presto diventerà papà, mandando in onda l’ecografia del bambino e il suono del suo battito. Un’emozione grandissima, che ha fatto commuovere tutti i telespettatori di Canale 5. Anche il cantante, visibilmente commosso, ha ammesso di essere molto emozionato in vista di questo nuovo arrivo. In seguito all’annuncio, è divenuta ormai ufficiale anche la storia d’amore con la giornalista Giulia Belmonte.

The Kolors, la confessione di Stash

Stash si prepara a diventare papà: il cantante e frontman di The Kolors attende con ansia il suo primo figlioletto. Nel frattempo, tra le sue stories di Instagram, confessa che durante la quarantena ha fatto una sorta di test, la “tecnica dei 101 desideri”, che consiste nello scrivere centocinquanta desideri su un’agendina e poi trascriverne centouno su un’altra. Si tratta di un test fortemente introspettivo, che permette di entrare in comunicazione col proprio ‘io’. Ad un certo punto poi, il cantante ha svelato: “Dieci desideri si sono avverati, soprattutto uno“. Stash, dunque, ha iniziato a parlare di questo desiderio, confessando: “Non l’ho mai esternato alla mia famiglia e ai miei amici, quasi avevo vergogna“. Il sogno a cui ha alluso il cantante e professore di Amici ovviamente è quello che ben presto vedrà la luce.

Il cantante presto coronerà il suo sogno e accanto a lui ci sarà la bellissima Giulia, con la quale sembra avere proprio un rapporto straordinario. Il frontman della famosissima band ha di recente pubblicato una foto insieme alla sua fidanzata, scrivendo: “Niente di più“. Uno scatto romantico, che ha fatto emozionare i fan.