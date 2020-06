Alessandro Graziani senza peli sulla lingua: la frecciatina dopo Uomini e Donne non passa inosservata; ecco cosa è accaduto sui social.

È stato uno dei protagonisti assoluti di questa stagione di Uomini e Donne. Anche se è a Temptation Island Vip che lo abbiamo visto per la prima volta. Parliamo di Alessandro Graziani, il bel pallavolista genovese, ex corteggiatore di Giovanna Abate ed ex tentatore a Temptation. Nel reality estivo dedicato alle coppie, Alessandro aveva conosciuto Serena Enardu, con cui si è frequentato per un breve periodo dopo la trasmissione. La loro conoscenza, però, non è andato a buon fine, e il pallavolista ha deciso di rimettersi in gioco proprio a Uomini e Donne. Dove ha deciso di corteggiare Giovanna Abate. Un bel feeling tra di loro, ma non abbastanza forte, soprattutto da parte della tronista. Che, nel giorno della scelta, ha deciso di tenere in ‘gioco’ solo Sammy Hassan, colui che ha scelto, e Davide Basolo, l’Alchimista. Ed è proprio a quest’ultimo che sembra essere indirizzata una frecciatina apparsa sul profilo di Alessandro proprio qualche ora fa. Curiosi di scoprire di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito!

Alessandro Graziani, la frecciatina dopo Uomini e Donne non passa inosservata: è per Davide Basolo?

Alessandro Graziani è stato uno dei corteggiatori di Giovanna Abate nella stagione appena terminata di Uomini e Donne. Un percorso senza lieto fine, quello del genovese, che non è riuscito a ‘conquistare’ la tronista. Giovanna, alle fine, ha scelto Sammy, che ha preferito ad Alessandro ma anche a Davide Basolo, il misterioso ‘Alchimista’. E, proprio qualche ora fa, Alessandro ha pubblicato nelle sue stories un messaggio che non è passato inosservato. Una vera e propria frecciatina, che per molti sembrerebbe essere riferita proprio al suo ex rivale Davide. Diamo un’occhiata:

Parole pungenti quelle di Alessandro…a chi si riferisce il bel genovese? Molti hanno pensato che parlasse proprio di Davide Basolo. Sul suo profilo Instagram, poco dopo l’ultima puntata di Uomini e Donne, infatti, è apparsa la famosa “spunta blu”, che indica che l’account è stato verificato e che vediamo spesso nei profili dei vip e personaggi noti. Nella story, Alessandro fa riferimento proprio a questo. Nulla di ufficiale, ovviamente, ma la frecciatina non è passata inosservata! Davide replicherà alle parole dell’ex ‘rivale’? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi.