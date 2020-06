Antonella Clerici nostalgica: ‘Rimarrà sempre nel mio cuore’, la rivelazione

Ad uno dei suoi followers su Instagram, Antonella Clerici ha risposto con una vene un po’ nostalgica: ecco cosa ha rivelato.

Non ha bisogno di presentazioni, Antonella Clerici. Conduttrice televisiva di numerosi programmi di un successo davvero spropositato, la compagna di Vittorio Garrone detiene un seguito davvero clamoroso, soprattutto su Instagram. Dove, a causa della sua poco presenza sul piccolo schermo, ha cercato di essere più vicina possibile al suo tanto caro ed amato pubblico social. Come? Semplice! Condividendo ed interagendo con i suoi sostenitori. Perché, parliamoci chiaro, la simpaticissima Clerici non è soltanto solita condividere video e foto sul suo canale social ufficiale, ma anche letteralmente interagire con loro. Rispondendo ai loro messaggi, alle loro più pazze curiosità e molto altro ancora, la Antonellina Nazionale si è lasciata andare, spesso e volentieri, a delle sorprendenti rivelazioni. L’ultima, ad esempio, risale a qualche ora fa. Dalla quale, tra l’altro, si percepisce chiaramente una certa vena nostalgica. Scopriamo insieme perché.

Antonella Clerici nostalgica: la rivelazione su Instagram

In attesa di dedicarsi anima e corpo al suo nuovo programma televisivo, Antonella Clerici non perde mai occasione di poter interagire su Instagram con i suoi sostenitori. Lo abbiamo visto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando la simpaticissima Antonellina si è lasciata andare ad un commento sotto ad uno degli ultimi post di Benedetta Rossi che, in un batter baleno, ha suscitato le ‘fantasie’ dei loro sostenitori. Oppure quando, memore degli anni ’90, ha pubblicato un tenerissimo e splendido scatto di circa 30 anni fa. Ma non è affatto finita qui. Perché, parliamoci chiaro, la grandiosità della Clerici consiste anche nel fatto che, spesso e volentieri, si diletta a rispondere direttamente ai suoi sostenitori. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, con una risposta un po’ nostalgica, si è lasciata andare ad una rivelazione davvero inedita. Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

A corredo di una delle sue ultime foto in cui si ritrae in compagnia di un adorabilissimo cavallo, è spuntato anche questo commento. Al quale, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la bellissima Antonella non ha potuto fare a meno di rispondere. L’utente in questione, infatti, le ha chiesto se vivere a Roma era fantastico. Immediata è stata la risposta della Clerici. Che, visibilmente nostalgica, ha risposto: ‘Rimarrà sempre nel mio cuore, ma oggi preferisco vivere in compagna’. Una rivelazione davvero inaspettata, c’è da dire. Che, tuttavia, rimarca le parole che l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco aveva già espresso in precedenti occasioni televisive. Trasferirsi in campagna e lasciare per un po’ la tv, come raccontato dalla diretta interessata, è stata una scelta giusta!