Beatrice Valli, brutto imprevisto per l’influencer in vacanza sul lago di Como con la famiglia: “Febbre a 40 e mastite”, il racconto della donna

Solo qualche settimana fa Beatrice Valli ha dato alla luce la sua terzogenita, la seconda figlia nata dall’amore con il compagno Marco Fantini, conosciuto all’interno della trasmissione di Uomini e Donne. I due si sono trovati e innamorati all’interno della trasmissione che da anni fa emozionare e sognare milioni di telespettatori. Da allora sono andati a vivere insieme, hanno avuto la loro prima figlia Bianca e poi è arrivata anche Azzurra. I cinque vivono in un bellissimo appartamento a Milano insieme ai due cagnolini. Marco prima di scoprire di aspettare il loro secondo figlio, il terzo per la donna, ha chiesto alla donna di sposarlo sotto una romanticissima Torre Eiffel. La donna sognava da tanto questo momento che ovviamente dovrà aspettare ancora qualche tempo a causa dell’arrivo del Coronavirus. Nel frattempo però si godono questo tempo con i bambini nelle mura familiari.

Beatrice Valli, brutto imprevisto in vacanza: “Febbre a 40 e mastite”

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno deciso di dedicarsi del tempo per tutta la famiglia, lontano dal caos della città. La famiglia si è infatti recata sul Lago di Como per trascorrere qui due settimane di vacanze. I bambini sono apparsi immediatamente entusiasti del cambio di aria e come loro anche i genitori. La coppia è apparsa decisamente più rilassata e rivitalizzata da queste prime giornate lontane dal caos cittadino. C’è da dire però che la Valli è incappata in un brutto imprevisto, raccontato sul suo profilo Instagram… La donna è stata colta da una fortissima febbre a 40 e fa sapere di aver contratto la Mastite. Per chi non lo sapesse, la mastite è un’infiammazione dei dotti mammari, può essere contratto sia durante l’allattamento che non. La donna fa sapere di essere molto sofferente e nella foto appare stanca, con gli occhi lucidi e dei panni sul seno, probabilmente per aiutare i dotti a sfiammarsi.

Come se non bastasse, dopo la febbre e i problemi di mastite, la donna si è anche ferita ad un dito. Fortunatamente fa sapere che il compagno avendo lavorato per un periodo in un ristorante era preparato a questo tipo di situazioni, riuscendo a fasciarla e bloccare il sangue. Non ci resta che aspettare per capire gli sviluppi della situazione e capire come starà la donna tra qualche giorno.