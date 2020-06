È innamorato? Lo capite da come fa sesso con voi

Come capire se è innamorato mentre fate sesso.

Sia prima che dopo la pandemia, capire se un uomo è veramente innamorato di voi è sempre stato difficile. Se avete conosciuto qualcuno da poco, o lo avete conquistato a furia di lunghe messaggiate su whatsapp vi sarete chiesti se quelli che fa sono gesti di un uomo innamorato oppure no. Un modo per capire se il vostro lui prova veramente amore è vedere come si comporta sotto le lenzuola e Cosmopolitan ci ha dato qualche interessante dritta da seguire e da monitorare per capire di più i suoi sentimenti.

Quali sono i comportamenti di un uomo innamorato

I comportamenti di un uomo innamorato, del resto, sono abbastanza palesi e riusciamo a riconoscerli quasi sempre… quando li vediamo nel fidanzato della nostra amica. Già, perché nel momento stesso in cui ci infiliamo in una relazione perdiamo ogni capacità di giudizio o di oggettività e quindi non riusciamo a capire più niente.

Se riuscissimo però a monitorare qualche indizio forse sarebbe tutto più semplice:

Un uomo innamorato ti bacia mentre fate l’amore: triste ed estrema verità. Se fare sesso risulta un mero atto meccanico in cui i baci ci sono, ma non sono trasportati e quasi dovete essere voi a cercarli, allora c’è qualcosa che non va.

Il comportamento di una persona innamorata durante il sesso è diverso: c’è un trasporto diverso quando si fa l’amore rispetto a quando si fa sesso e questo potete sentirlo solo voi che siete con lui. Se lo vedete coinvolto, dolce, appassionato…allora ci siamo.

Gli occhi parlano d’amore: se cerca sempre il contatto visivo e non si vergogna di guardarvi negli occhi mentre state facendo l’amore ci sono buone probabilità che sia veramente cotto.