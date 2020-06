Diana Del Bufalo torna su Instagram dopo oltre due settimane di assenza e ne spiega i motivi: “Spero possiate capirmi e capire il mio pensiero”

Diana Del Bufalo è divenuta famosa alcuni anni fa per aver partecipato al talent più seguito della televisione Italiana, Amici di Maria De Filippi. La ragazza entrò in gara come cantante ed ebbe un enorme successo tra il pubblico e anche tra i giudici, basti pensare all’iconica scena in cui Platinette si spogliò in segno di protesta contro la sua eliminazione. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e la cantante si è evoluta diventando prima una bravissima comica e poi una bravissima attrice. La ragazza può vantare infatti anche la conduzione di programmi iconici, come Colorado, insieme all’ormai ex compagno Paolo Ruffini, conosciuto proprio su quel palco. La ragazza è divenuta molto apprezzata anche sul piccolo e sul grande schermo, dove ha interpretato ruoli davvero adatti alla sua figura e personalità. Sono però alcuni mesi che la cantante e attrice sembra insofferente nei confronti del mondo e lo ha dimostrato molto apertamente nelle scorse settimane.

Diana Del Bufalo torna su Instagram: “Spero possiate capirmi”

Diana Del Bufalo ha dovuto affrontare un periodo particolarmente triste dopo la separazione dall’ex compagno Paolo Ruffini, con cui ha avuto una relazione molto lunga e a quanto pare burrascosa nell’ultimo periodo. Dopo la loro separazione, la cantante e attrice è apparsa spesso e volentieri sui social triste e molto malinconica. Nonostante ciò, a fine 2019, si è iniziato a vociferare di una possibile conoscenza con il fratello di Guendalina Tavassi, con cui avrebbe ritrovato una certa serenità. Qualche settimana fa, però è successo qualcosa di particolarmente strano… La Del Bufalo ha infatti annunciato con una certa solennità di voler abbandonare instagram sentendosi costantemente sotto attacco e incompresa. Lo sfogo della donna parve piuttosto strano e da allora si sono perse le sue tracce sui social, fino ad oggi.

Diana ha infatti pubblicato un video messaggio sul social in cui spiega i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi per un po dalla nota app. Ha infatti spiegato di essere in cura da un anno circa da una psicoterapeuta e che stare lontana dai social per qualche settimana le ha fatto bene. La donna ha fatto presente di avere molta rabbia repressa dentro di sé, e che spesso è proprio questa rabbia a spingerla nel fare o dire determinate cose. La cantante ha poi voluto spiegare come in questo periodo si sia fatta strada dentro di sé l’idea secondo cui non si dovrebbe celebrare tanto l’uguaglianza, quanto invece la diversità. Si perché è proprio la diversità a renderci unici e a far si che ognuno di noi sia inimitabile. Insomma un discorso davvero toccante che moltissimi colleghi hanno voluto condividere e sostenere, facendole i complimenti. Non ci resta che aspettare per capire se ci saranno ulteriori sviluppi sulla questione e per capire a cosa si riferiva la Del Bufalo parlando di vecchi traumi.