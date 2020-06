Diletta Leotta, dopo il furto messaggio social: le parole della conduttrice

Diletta Leotta, il messaggio social dopo il furto subito in casa: ecco le parole dell’amatissima conduttrice nel post pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram.

Diletta Leotta ha subito pochi giorni fa un furto nel suo appartamento di Corso Como a Milano. La bellla e amatissima giornalista sportiva si trovava fuori a cena con il fidanzato Daniele Scardina, quando alcuni malviventi si sono intrufolati nel suo appartamento al nono piano, sottraendole soldi e oggetti di valore. Alcune indiscrezioni inizialmente avevano parlato di una perdita di circa 150mila euro per la giornalista, tra oggetti e denaro. La Leotta, però, ha poi smentito questa cifra, ma non ha specificato a quanto ammonti il danno subito. Quello che è certo, è che il furto c’è stato ed è stata un’esperienza davvero pesante e difficile da digerire, soprattutto dal punto di vista psicologico. Sempre presente a attiva sui social, la Leotta ha affidato al suo profilo Instagram una riflessione che potrebbe essere collegata con il brutto episodio del furto in casa: ecco il messaggio social della conduttrice.

Diletta Leotta, dopo il furto il messaggio social: ecco le parole della conduttrice nel post pubblicato su Instagram

Diletta Leotta è sempre molto presente e attiva sui social ed è solita condividere sul suo proifilo Instagram foto e video che raccontano la sua vita quotidiana e lavorativa. Non mancano anche immagini e imperdibili siparietti con il suo fidanzato Daniele Scardina, con il quale sembra procedere tutto a gonfie vele. I due sono davvero inseparabili e da qualche tempo si mostrano sempre di più insieme anche sui social. Poco fa, invece, l’amatissima giornalista sportiva ha affidato a Instagram un piccolo sfogo, una riflessione che ha voluto condividere con i suoi oltre 6 milioni e mezzo di followers. Diletta ha pubblicato una sua foto davvero incantevole, in cui indossa un mini abito rosa in tulle, che mette ben in evidenza il suo corpo da urlo. Serena e sorridente, la Leotta è davvero bellissima nella foto. “E comunque il sorriso e il buon umore non me li porta via nessuno”, ha scritto la conduttrice nella didascalia del suo post, ricevendo anche il commento di Daniele Scardina, che le ha dedicato una piccola faccina con gli occhi a forma di cuore.

Tantissimi i like e i commenti al post della Leotta, che a molti è sembrato essere un messaggio dopo il furto subito in casa. Ovviamente non ne abbiamo la certezza, ma le parole della giornalista in effetti sembrerebbero collegate a questo brutto episodio. Voi cosa ne pensate?