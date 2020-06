Gemma Galgani e Nicola Vivarelli parteciperanno a Temptation Island? Parla l’agente di lui; ecco cosa ha rivelato.

Uomini e Donne si è concluso da pochi giorni, ma i telespettatori sentono già la mancanza delle vicende amorose più spiate della tv. Per quanto riguarda il Trono Classico, i percorsi dei protagonisti si sono conclusi nel migliore dei modi: tre scelte con tre sì finali, tre nuove coppie nate proprio nello studio di Canale 5. Ma come proseguiranno le avventure del Trono Over? Ebbene, in tanti se lo chiedono. E, in particolare, è la ‘coppia’ formata da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a suscitare maggiore curiosità nel pubblico. Cosa sarà della loro conoscenza ora che la trasmissione è in vacanza? Nelle ultime ore, sul web, è girata una voce secondo cui Gemma e Nicola parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island, che partirà il prossimo 7 luglio. È davvero così? Fanpage.it ha contattato Fabio Filiziano, agente di Nicola Vivarelli, ed è stato proprio lui a fare chiarezza sulla questione. Scopriamo le sue parole.

Gemma e Nicola parteciperanno a Temptation Island? L’agente di lui spiega che non c’è stata alcuna proposta

Gemma e Nicola saranno nel cast della prossima edizione di Temptation Island? È quello che si vocifera sul web nelle ultime ore. Nonostante i due protagonisti di Uomini e Donne non siano ancora ‘una coppia’ vera e propria, c’è chi parla insistentemente della loro presenza nel docu-reality di Canale 5, che inizierà il 7 luglio. Cosa c’è di vero? A dare maggiori informazioni è stato Fabio Filiziano, agente del giovane ‘Sirius’. Contattato da Fanpage.it, l’agente smentisce: “A noi non hanno detto nulla. Non c’è stata ancora nessuna proposta. Lo abbiamo letto dai giornali. Nicola e Gemma non sono una coppia, anche se stanno continuando a vedersi”. Parole che mettono a tacere i rumors delle ultime ore riguardanti proprio Gemma e il bel Nicola. Che, nei giorni scorsi è stato a Torino. In molti hanno pensato che nel viaggio c’entrasse Gemma, che è di Torino, ma è stato proprio Filiziano a fare chiarezza anche su questo: “È venuto a salutare me che vivo a Torino, adesso è tornato a Massa Carrara. Gemma è ancora a Roma”.

Nonostante questo, l’agente non esclude la possibilità di vedere Nicola a Temptation, nel caso arrivasse una proposta: “Perché no? È un modo per mettersi alla prova”. Insomma, per ora non c’è ancora nulla di certo. Ma a voi piacerebbe vedere Nicola e Gemma sull’isola delle tentazioni?