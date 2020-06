Giorgia Crivello ripresa di spalle: mini costume, il dettaglio che notano tutti

Giorgia Crivello ripresa di spalle: mini costume, tutti notano quel dettaglio, ecco gli scatti da urlo pubblicati dalla fidanzata del cestista Stefano Laudoni.

Giorgia Crivello è molto conosciuta e seguita sul web. La bella modella e influencer è famosa in particolare per essere la fidanzata del cestista Stefano Laudoni e per tutto il gossip che più volte è nato intorno alla loro bellissima storia d’amore. Prima di Giorgia, infatti, nella vita di Laudoni c’era la collega Valentina Vignali. La loro relazione è stata molto chiacchierata e la bella cestista ne ha parlato apertamente anche durante la sua esperienza al Grande Fratello, accusando Stefano di averla tradita e di averla fatta molto soffrire, ma soprattutto non risparmiando nemmeno la Crivello, che in quel periodo era già fidanzata con Laudoni. Molto presente e attiva sui social, Giorgia ha un profilo Instagram da 270mila followers, che lei aggiorna costantemente con foto e video della sua vita e della sua relazione amorosa. Recentemente, infatti, ha pubblicato il video in cui Stefano le ha fatto la proposta di matrimonio. Poco fa, invece, la modella ha postato alcuni scatti in cui è ripresa di spalle e indossa un mini costume. Un dettaglio in particolare, però, ha attirato l’attenzione di tutti e scatenato i commenti: ecco di cosa si tratta.

Giorgia Crivello ripresa di spalle con un mini costume: scatti da urlo, un dettaglio non passa inosservato, ecco di cosa si tratta

Giorgia Crivello è la fidanzata e futura moglie del cestista Stefano Laudoni, ma è anche una modella e influencer di successo, la cui bellezza è assolutamente indiscussa. Poco fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti davvero imperdibili, in cui è ripresa di spalle mentre cammina. Giorgia indossa un costume rosso minuscolo, che copre il minimo indispensabile, lasciando scoperte le curve della Crivello, che sono davvero da capogiro. Giorgia, infatti, ha un bellissimo corpo e spesso lo mostra sui social, facendo letteralmente impazzire i suoi fan.

Come si vede dal post, anche in questo caso sono stati tantissimi i like e i commenti dei followers di Giorgia, che oltre a farle i complimenti per la sua incredibile bellezza, hanno apprezzato anche un altro dettaglio.

In questi commenti, che sono solo alcuni dei tantissimi arrivati, i fan si complimentano con Giorgia per aver pubblicato gli scatti senza filtri, mostrando anche qualche piccola e lieve imperfezione del suo corpo. Una cosa non da tutti, come si legge nei commenti, che i fan della Crivello sembrano aver particolarmente apprezzato.