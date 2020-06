Il Collegio 5, al via i casting: come partecipare al reality show

Sono aperti i casting per Il Collegio 5, reality show in onda su Rai Due: di seguito vi spieghiamo come partecipare al programma

Il Collegio è un reality show in onda dal 2017 su Rai Due e prodotto da Banijay Italia. Il programma si basa sul format britannico “That’ll Teach ‘em“. Il programma vede una ventina di adolescenti, tra i 14 e i 17 anni, studiare per circa un mese in un collegio in stile anni sessanta o anni ottanta per conseguire il diploma di licenzia media. Gli studenti, una volta entrati nel collegio, devono seguire le rigide regole della struttura: indossare le uniformi, rinunciare a telefoni, elettrodomestici, prodotti di bellezza, cibo nelle camerate ed ogni tipo di svago, sono obbligati a portare un taglio di capelli adeguati e rinunciare a piercing o trucchi. Le trasgressioni quali insubordinazione, turpiloquio, detenzioni di cibo o di oggetti tecnologici o scorribande notturne con furti o atti di vandalismo prevedono sanzioni come compiti di punizione, salto di un pasto, isolamento o addirittura l’espulsione. I ragazzi sono divisi in due camerate, distinte per genere, e devono seguire tutte le lezioni. Al termine del periodo di studio gli studenti sono chiamati a sostenere un esame con un programma simile a quello della licenza media dell’epoca, davanti alla commissione costituita dai loro professori e dal preside. La località del programma è il Collegio San Carlo di Celana, frazione di Caprino Bergamasco. Nelle prime tre edizioni, il reality show è stato commentato dalla voce di Giancarlo Magalli, mentre nella quarta è commentato dalle voci di Eric Alexander e Simona Ventura. Nel corso delle quattro stagioni de Il Collegio, diversi studenti sono diventati famosi sul web, come Swami Caputo, Noemi Ortona, Nicole Rossi o Jennifer Poni. Le ultime due hanno addirittura vinto l’ultima edizione di Pechino Express.

Il Collegio 5, al via i casting: come partecipare

Sta per arrivare la quinta stagione del reality show in onda su Rai Due. La trasmissione è stata confermata in seguito agli ascolti straordinari delle passate edizioni, in modo particolare le ultime due. La nuova edizione del reality show andrà in onda molto probabilmente in autunno. Nel frattempo, la Banijay Italia, tramite i propri canali ufficiali social, ha annunciato ufficialmente l’apertura dei casting riguardanti la quinta edizione con un post contenente le istruzioni per parteciparvi. I genitori che desiderano far partecipare i figli alla nuova edizione del reality show in onda su Rai Due devono compilare il form sul sito di Banijay Italia.

📚🏫✏️ #IlCollegio sta per tornare. Siete pronti? 🔔🔔🔔🔔🔔Il casting è aperto! 👉 https://www.banijayitalia.it/castingcollegio #banijayitalia Pubblicato da Banijay Italia su Mercoledì 10 giugno 2020

Quest’anno, tra le voci delle informazioni preliminari, la produzione ha inserito anche una precisazione riguardo al Covid-19: “Banijay Italia ha predisposto un rigoroso protocollo basato sulle disposizioni sanitarie in corso”.