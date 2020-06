Le Donatella, Silvia Provvedi prossima al parto si lascia andare a delle super confessioni: “Mia figlia avrà due mamme”, le parole che non ti aspetti

Silvia Provvedi del duo ‘Le Donatella‘, è ormai vicinissima al parto, dovrebbero mancare infatti solo pochi giorni, prima di poter conoscere la piccola Nicole. Come ben sapete la bellissima Silvia è sempre stata riservatissima riguardo la sua vita privata, nonostante sia stata legata sentimentalmente al re dei pararazzi Fabrizio Corona. Anche in quel periodo, Silvia cercava di custodire gelosamente tutti i dettagli della sua love store con l’uomo che le aveva rubato il cuore. Nonostante la relazione tra i due sia naufragata la ragazza non si è mai espressa in merito, continuando a mantenere la massima riservatezza. Successivamente della sua vita privata non è più saputo nulla, fin al momento in cui, qualche paparazzo l’ha beccata col suo attuale compagno e padre di Nicole. I due sono molto schivi e non amano mostrarsi insieme sotto i riflettori, le uniche fotografie che abbiamo mai visto di loro insieme sono stata appunto scattate da dei paparazzi.

E’ proprio grazie ai paparazzi che mesi fa si è scoperta la gravidanza della bella Provvedi, che poi ha ovviamente annunciato la lieta novella anche attraverso i suoi canali social. Dopo l’annuncio della gravidanza, sono state tante le interviste che la giovane ha rilasciato, proprio per raccontare dei progetti futuri che ha in mente con il compagno. Anche se l’evento più importante e più atteso è certamente la nascita di Nicole, che dovrebbe avvenire davvero tra pochissimo. Silvia e la gemella Giulia sono super emozionate e non vedono l’ora di poter abbracciare la piccola di casa. In particolare, Silvia ha spiegato al settimanale ‘Oggi’, come la figura della sorella gemella sarà una costante nella vita della figlia, proprio com’è stata ed è ancora nella sua. Giulia sarà per Nicole una seconda madre, un’amica, una sorella, una confidente, una compagna di giochi e di balli.

Chi non vorrebbe vivere in un contesto familiare così unito? Basti pensare che tutte le tappe di questa gravidanza l’hanno vissuta in tre: Silvia, Giulia e il compagno Giorgio. Insomma, pare proprio che la principessa di casa sarà molto viziata e amatissima! Non ci resta quindi che aspettare per rimanere aggiornati e sapere quando Silvia darà alla luce Nicole.