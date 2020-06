New Amsterdam è una serie televisiva che ha fatto davvero scalpore in Italia e in America, ma l’ospedale esiste realmente?

L’attesa è finalmente finita: anche questa sera, giovedì 11 Giugno, andranno in onda i nuovi episodi di New Amsterdam. Dopo un’assenza non affatto passata inosservata, Max Goodwin e il magnifico staff dell’ospedale di New York sono pronti ad appassionare ed incantare nuovamente il pubblico italiano. Il successo riscontrato in America, parliamoci chiaro, è stato davvero assurdo. Come tale è stato anche riscontrato in Italia. Saranno le storie raccontate settimana dopo settimana, il cast che, ammettiamolo, è davvero stellare o perché la serie è ispirata ad una storia vera, fatto sta che il seguito della fiction è davvero clamoroso. In attesa, però, di gustarci i nuovi episodi di questa sera, vogliamo concentrarci su qualche curiosità in più. Ecco, la prima domanda che ci è venuta in mente è: l’ospedale in cui si ambientano tutte le vicende della serie esiste per davvero o è solo fittizio? Vi siete anche voi posti questa domanda, ma non vi siete affatto riusciti a dare una risposta? Tranquilli, ci pensiamo noi! Vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio.

L’ospedale di New Amsterdam esiste davvero?

In attesa, quindi, di scoprire cosa ci riserveranno questi due nuovi episodi di New Amsterdam, siete curiosi di scoprire qualche dettaglio in più sull’amate serie televisiva americana e, magari, capire se l’ospedale esiste davvero oppure no? Tranquilli, vi sveleremo ogni cosa! Come anticipato dal profilo social ufficiale qui_mediaset, sembrerebbe che questo la struttura americana esista e che si trovi proprio a New York. Stando a quanto si apprende, l’ospedale Bellevue, questo è il suo nome, è stato costruito nel 1766 da un gruppo di medici che hanno avvertito l’esigenza di costruire una struttura ospedaliera che potesse garantire cure e sostentamento a chiunque ne avesse bisogno. Senza fare, quindi, distinzioni tra chi potesse permetterselo e chi no. Ma non è affatto finita qui. Diamo molto più vicino un’occhiata a tutti i primati di questo ospedale.

Da come si può chiaramente leggere dalla foto riproposta in alto, l’ospedale è stato costruito nel 1766; garantisce cure mediche a chiunque; è stato il primo ospedale ad avere un reparto di maternità in tutto il mondo ed, infine, punto non affatto da prendere sottogamba, è stato un’ospedale che ha preso in cura presidenti degli Stati Uniti di America ed ambasciatore delle Nazioni Unite. Ma credete sia finita qui? Assolutamente no! Sapete perché? Diamoci uno sguardo insieme.

Da come si può chiaramente leggere, il Bellavue è davvero strepitoso. Gestisce un reparto penitenziario; al suo interno è dotato di un Tribunale Distrettuale, di una biblioteca, che può essere utilizzata anche da medici e pazienti, ed, addirittura, i bambini ricoverati possono continuare i loro studi.

