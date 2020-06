Pago torna a parlare di Serena Enardu: il cantante al settimanale Oggi ha fatto una dichiarazione che ha sorpreso tutti!

A distanza di mesi si torna a parlare di Pago e Serena Enardu: i due dopo la clamorosa rottura a Temptation Island VIP, si sono riavvicinati nella casa del Grande Fratello. Sembravano di nuovo rose e fiori tra i due ma qualcosa è andato storto: da qualche settimana si sono detti, sembra in maniera definitiva, ‘addio’. E’ stato Pago a rivelare il motivo della rottura: Serena avrebbe mentito sul rapporto con Alessandro Graziani. Quanto rivelato dal cantante è stato duramente criticato dall’ex tronista: al momento sembra esserci una vera guerra tra i due. Pacifico Settembre è tornato a parlare, in un’intervista al settimanale Oggi ha fatto delle importanti dichiarazioni.

Pago: “Perdonarla? Chi può dirlo! Non faccio mai previsioni”, il cantante sorprende tutti

Dopo essersi ritrovati nella casa del Grande Fratello VIP sembrava che le cose andassero bene tra i due. Pago e Serena Enardu si sono lasciati e questa volta sembra esser definitiva la rottura. Dopo la famosa intervista a Chi in cui il cantante svela il motivo dell’addio, oggi è tornato a parlare, al settimanale Oggi, ed ha fatto altre importanti dichiarazioni, riportate da Isa&Chia. “Lei mi aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro Graziani, ma non è accaduto nulla’. E quindi per mesi mi ha mentito. Eravamo già in crisi, già a fine aprile non ci parlavamo più con il linguaggio dell’amore. Poi in quarantena sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena. [..] Perdonarla? Chi può dirlo! Non faccio mai previsioni. Il problema poi non è perdonare ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi”: sono queste le parole di Pacifico.

Ha così ribadito la sua versioni dei fatti ma ha stupito i lettori riguardo un ‘eventuale perdono’. La sua risposta, “Chi può dirlo“, apre una speranza: cosa succederà?