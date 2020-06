Rocio Munoz Morales, spunta lo scatto inedito da bambina: il dettaglio che non sfugge

Avete mai visto uno scatto di Rocio Munoz Morales da bambina? Qualche ora fa è spuntata la foto inedita: quel dettaglio non passa inosservato.

Tra le donne più bello che lo spettacolo cinematografico nostrano ci offre, Rocio Munoz Morales è, senza alcun dubbio, tra quelle più belle. Conosciuta da tutto il pubblico italiano per aver recitato nel film ‘Immaturi – Il Viaggio’, la compagna di Raoul Bova decanta di un successo davvero assoluto. Non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista social. Sempre attiva sul suo canale social ufficiale, la spagnola non perde mai occasione di poter lasciare senza parole tutti i suoi sostenitori. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, con uno scatto davvero inedito, la Morales ha mostrato a tutti i suoi followers com’era da bambina. L’immagine in questione, vi assicuriamo, è davvero bellissima. Lei lo è, ovviamente. Tuttavia, ciò che non passa inosservato è un dettaglio. Diamoci uno sguardo da vicino.

Rocio Munoz Morals da bambina: il dettaglio che non passa inosservato

Una cosa è certa: Rocio Munoz Morales, sul suo canale social ufficiale, è davvero molto attiva. Spesso e volentieri, da come si può chiaramente vedere dalla sua photogallery, la bellissima spagnola condivide degli scatti fotografici che, in un batter baleno, conquistano l’attenzione e l’interesse di tutti. Anche l’ultimo, condiviso qualche ora fa, ha fatto lo stesso effetto. In occasione del suo trentaduesimo compleanno, la giovanissimo compagna di Raoul Bova, infatti, ha voluto condividere con il suo amato pubblico uno scatto inedito di quando era soltanto una bambina. Ecco, siete curiosi di vederla? Diamoci uno sguardo insieme.

Insomma, davvero bellissima, c’è poco da dire. Eppure, c’è un dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. Spulciando tra i diversi commenti, infatti, siamo riusciti a vedere che diversi suoi sostenitori hanno sostenuto che la Rocio bambina e la Rocio di adesso sono praticamente inedite.

Questo ne è soltanto alcuno. Ma, vi assicuriamo, ce ne sono tanti altri che sostengono che Rocio sia uguale a quando era soltanto una bambina. La pensate anche voi così?

La dichiarazione d’amore a Raoul Bova

Ospite in una recentissima puntata di Domenica In, la bellissima Rocio Munoz Morales si è lasciata andare a delle splendide parole nei confronti del suo compagno Raoul Bova. In diretta da zia Maria, l’attrice spagnola ha confessato di aver avuto molta paura durante l’emergenza Coronavirus, ma di aver trovato tutta la forza di questo mondo dal suo compagno, nonché padre dei suoi due figli. Insomma, una coppia davvero splendida, no?