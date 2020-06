Uomini e Donne, l’annuncio ufficiale sui social è arrivato poco fa, ecco cosa accadrà alla trasmissione di Canale 5.

Si è conclusa martedì 9 giugno questa stagione di Uomini e Donne. Stagione segnata dallo stop dovuto al Coronavirus, che ha messo in ‘standby’ per un bel po’ i percorsi di tronisti e corteggiatori. Ma i sentimenti nati in trasmissione sono stati più forti di tutto. Questa stagione di Uomini e Donne, infatti, si è conclusa con ben tre scelte con lieto fine! Sammy e Giovanna, Carlo e Cecilia e Sara e Sonny: sono queste le coppie appena nate nello studio di Canale 5. E, come si può vedere sui profili social dei protagonisti, le neo coppie sono più affiatate che mai, pronte a viversi le loro storie al di fuori del programma. Ma, a questo proposito, quando tornerà Uomini e Donne? C’è chi, nei scorsi giorni, aveva parlato di possibili puntate in prima serata, nel mese di giugno. Ma un annuncio ufficiale è appena arrivato sulle pagine social della trasmissione e chiarisce ogni dubbio. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, l’annuncio ufficiale è arrivato poco fa sui social: la trasmissione tornerà a Settembre

Uomini e Donne è ufficialmente in vacanza! Al suo posto, da ieri 10 giugno, è in onda la nuova soap opere con Can Yaman, l’affascinante attore turco che ha incantato tutti con Bitter Sweet, lo scorso anno. Tre nuove coppie sono nate nella trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi, che sarà in pausa per qualche mese. Si, perché anche se nei giorni scorsi era trapelata la notizia di possibili appuntamenti serali con Uomini e Donne, un annuncio ufficiale smentisce tutto. Sui social della trasmissione, arriva un post di ringraziamento per i numerosi telespettatori, con una frase in didascalia: “Ci vediamo presto”. Ma quando, nello specifico? Ebbene, la risposta è arrivata proprio poco dopo, in un commento. Date un’occhiata:

Ebbene sì, la trasmissione tornerà a settembre, come ogni anno. Sono in tanti i fan che già sentono la mancanza di Uomini e Donne e, soprattutto, sono in tanti a voler sapere come proseguirà la storia tra Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli. Li ritroveremo in studio a settembre? Staremo a vedere! Nel frattempo, i telespettatori possono gioire: dal 7 luglio sarà Temptation Island a farci compagnia con una nuova edizione ricca di colpi di scena! E c’è chi non esclude che, nella versione Vip del reality, troveremo proprio Gemma e Sirius…Non ci resta che attendere per scoprirlo! Stay tuned!