Verissimo è senza alcun dubbio uno dei programmi più amati del palinsesto televisivo di Mediaset. Lo show condotto da Silvia Toffanin tiene compagnia al pubblico ogni sabato pomeriggio, con le storie e le emozionanti interviste dei personaggi del momento. In questo periodo di emergenza Coronavirus, in cui molti programmi sono stati sospesi, Verissimo è andato in onda in modo diverso dal solito, con le repliche di alcune interviste che hanno avuto particolare successo e i video messaggi di alcuni personaggi che hanno raccontato a Silvia e al pubblico da casa la loro quarantena. Giulia De Lellis, Andrea Damante, Clizia e Paolo e tanti altri vip super seguiti sono stati ospiti di Verissimo in queste settimane. Ma chi ci sarà nella puntata di sabato? Secondo le prime anticipazioni che possiamo trovare sulla pagina Instagram ufficiale del programma, sarà ospite una coppia super amata: ecco di chi stiamo parlando.

Verissimo, tra gli ospiti della prossima puntata ci saranno anche loro: sono la coppia del momento, ecco di chi si tratta

Sabato andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di ‘Verissimo – Le Storie’, la nuova versione del talk condotto da Silvia Toffanin, che è cambiato a causa dell’emergenza Coronavirus. La puntata ripercorrerà l’intervista rilasciata qualche mese fa da Alena Seredova, che andò dalla Toffanin per parlare della sua gravidanza e che da qualche settimana è diventata mamma per la terza volta. Ci sarà anche il racconto della vita di Gemma Galgani, ospite qualche mese fa in studio. Non mancheranno, però, anche i video messaggi inediti da parte dei personaggi del momento. Sabato, ad esempio, arriverà quello di un’amatissima coppia. Stiamo parlando della vincitrice del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto, e del cantante Federico Rossi, ex componente del duo Benji e Fede. Dopo essere stati lontani per ben 5 mesi a causa del GF e della quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, i due si sono ricongiunti da qualche giorno e stanno facendo impazzire i fan con le foto e i video che pubblicano sui social.

Sabato, così come annunciato sulla pagina Instagram ufficiale di Verissimo, invieranno un video messaggio alla Toffanin e ai loro fan, nel quale parleranno del loro grande amore e dei progetti che hanno per il prossimo futuro. Siete contenti di questa notizia?