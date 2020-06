Domenica In, anticipazioni 14 giugno: in collegamento anche Stefano De Martino

Domenica In, anticipazioni 14 giugno: in collegamento con Mara Venier anche Stefano De Martino.

Domenica 14 giugno 2020 andrà in onda una nuova puntata di Domenica In. La trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier quest’anno è stata prolungata e ci ha fatto compagnia anche nelle prime settimane di Giugno. Nonostante il brutto infortunio della padrona di casa, caduta accidentalmente dalle scale qualche settimana fa, fratturandosi un piede. Ma nulla può fermare Zia Mara, che non ha voluto mollare ed è andata in onda regolarmente con la sua domenica di intrattenimento. E, secondo l’anteprima Blogo riportata da TvBlog, per la puntata del 14 giugno, la conduttrice è pronta ad ospitare tantissimi personaggi super interessanti. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Domenica In, anticipazioni 14 giugno: tra gli ospiti anche Stefano De Martino ed Eleonora Daniele

Una puntata ricca di ospiti speciali, quella di Domenica In che andrà in onda questo fine settimana. Mara Venier è pronta ad intrattenere e fare divertire il suo pubblico anche questa domenica. Con tantissimi ospiti speciali, a partire dal due amatissimi esponenti del mondo della musica, Gianna Nannini e Nek. In collegamento, ci sarà la conduttrice Eleonora Daniele, per la prima volta in tv dopo la nascita della piccola Carlotta, di cui Mara è madrina. In studio dalla conduttrice ci saranno Christian De Sica e Giovanna Ralli, per ricordare Alberto Sordi, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Come sempre, ci sarà uno spazio dedicato agli aggiornamenti sull’emergenza sanitaria nel nostro Paese: in collegamento da Genova interverrà il professor Bassetti.

Ma non è tutto: in collegamento da Napoli, tornerà a chiacchierare con la Zia Mara, Stefano De Martino, che parlerà del ritorno in tv di Made in Sud, lo show comico di Rai Due. Insomma, una puntata da non perdere!