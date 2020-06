Follettina Creation torna su Youtube con un canale nuovo: cosa farà

Si chiama Piccola Follettina ed è il nuovo canale Youtube di Follettina Creation che ha deciso di tornare nel mondo dei video.

Follettina è una youtuber molto particolare. Molto probabilmente la ricorderete perché ha ottenuto una celebrità incredibile quando Barbara D’Urso la chiamò a Pomeriggio Cinque per parlare di lei e dei suoi video. Bene, da un po’ di tempo a questa parte, gli amanti del trash, avranno sofferto la sua assenza, ma Maria Grazia Catalano, Follettina, ha deciso di tornare sulla popolare piattaforma e, in un video, ha anche spiegato perché era sparita.

Il ritorno di Follettina su Youtube

Come riporta Webboh, Follettina spiega che quando fare video si era trasformato quasi in un lavoro per lei la situazione è diventata un po’ troppo pesante. Ma vedendo l’affetto di tutti i suoi fan e rispettando la sua voglia di fare video ha deciso di tornare. Un gradito ritorno infatti, ma in veste completamente nuova.

Cosa vedremo nel suo canale?

Sempre come spiega nel video, Follettina spiega che il canale sarà dedicato solo ai bambini e non ci sarà niente di trash. Verranno mostrate le sue creazioni in resina che ha realizzato in questi mesi e in cui si sta specializzando. Ci saranno anche delle ricette che ha imparato durante la quarantena e che vuole condividere con i fan. Inoltre non vuole trasformare la sua presenza su Youtube in un obbligo e così sottolinea che caricherà i video solo quando se la sentirà. Ma le novità non finiscono qui, Follettina ha deciso che vuole portare nel suo canale anche una novità i video escape room, ma prima deve documentarsi bene e, come ha sottolineato lei stessa, vedere altri youtuber che si cimentano con questa tipologia di contenuto.

Insomma Follettina torna su Youtube, ma in una veste nuova e soprattutto con un formato nuovo in cui vedremo molti contenuti dedicati ai bambini. Una situazione anomala per lei, ma vedremo se i suoi video continueranno a piacere e se, soprattutto, non deciderà di cambiare il tiro in corso d’opera.