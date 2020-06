Sapete cosa faceva Gemma Galgani prima di diventare famosa con Uomini e Donne? C’è un retroscena sulla sua vita prima di diventare un personaggio televisivo noto che nessuno conosce! Vi sveliamo tutto subito!

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. La Dama del Trono Over è presente da anni nello studio di Maria de Filippi e famose sono le sue storie avute con i Cavalieri del programma, come Giorgio Manetti, con cui ha avuto la relazione ‘più importante’, o Marco Firpo. Attualmente è impegnata nella conoscenza con Nicola Vivarelli, il giovane 26enne che ha fatto discutere molto. La loro ‘storia’ ha creato scalpore tra il pubblico del dating show vista la notevole differenza d’età. Il ragazzo è un ufficiale della Marina ed un modello: dal suo primo ingresso in studio, quando ha così rivelato la sua identità, il pubblico e lo studio ha subito mostrato dubbi sul reale interesse per Gemma. La Dama è una donna forte ma molto sensibile, perennemente alla ricerca dell’amore! Conoscete tutto sulla famosa donna? Il suo passato, prima di diventare protagonista di Uomini e Donne, non tutti lo conoscono. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Dama torinese.

Gemma Galgani Uomini e Donne, che lavoro faceva prima del successo

Gemma Galgani è nata a Torino il 19 gennaio del 1950: da piccola sognava di diventare una ballerina di danza classica. E’ diventata una dei volti più famosi di Uomini e Donne nel Trono Over: è lei la protagonista del programma condotto da Maria de Filippi. La popolità l’ha travolta tanto che è diventato appunto uno dei volti di punta del dating show: famosi sono anche i continui battibecchi con l’opinionista Tina Cipollari. Le sue storie d’amore fanno incuriosire tutti, a partire da quella con Giorgio Manetti e per finire con l’attuale consocenza, Nicola Vivarelli, che ha 26 anni. Gemma ha partecipato anche a salotti pomeridiani di Barbara D’Urso, anche a Temptation Island come consigliera di Ida Platano (sua grande amica) e Riccardo Guarnieri.

Ma sapete cosa faceva Gemma Galgani prima di approdare su Canale 5? Non tutti sanno che la Dama del Trono Over ha sempre lavorato nel mondo dello spettacolo! Dopo il suo diploma all’Istituto di Arte di Torino, iniziò a lavorare per il teatro fino a diventare per 12 anni, dal ’69 all’81, direttrice del Teatro Alfieri di Torino! Dopo questo incarico durato per così tanto tempo, è diventata direttrice del Teatro Colosseo diventando un personaggio di spicco nel mondo del teatro torinese. Grazie al suo lavoro, ha conosciuto personaggi noti come Gigi Proietti e Walter Chiari. In passato, sembrava ci fosse stata anche della ‘chimica’ tra Gemma e l’ultimo citato, il famoso attore: fu la donna in prima persona a smentire le voci che circolavano in un’intervista a Chi.

Sapete anche che la Galgani è stata sposata? A 19 anni, raccontò in un’intervista, è convolata a nozze con un ragazzo di cui si innamorò. Fu lei a lasciare il giovane per lavorare.