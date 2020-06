Gemma Galgani è stata sposata quando aveva solo 20 anni: ecco chi è il suo ex marito e com’è finita tra loro.

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. La Dama del Trono Over è personaggio di spicco del programma di Maria de Filippi anche grazie ai continui litigi e battibecchi con l’opinionista del dating show, Tina Cipollari. Le sue storie sentimentali e l’amore combattuto per Giorgio Manetti hanno intrattenuto migliaia di telespettatori: oggi la Galgani è ancora al centro dell’attenzione per la sua conoscenza con Nicola Vivarelli, un giovane desideroso di conoscerla nonostante la notevole differenza d’età. Si stanno frequentando anche ora che è terminata la stagione del programma e tra i due è scattato anche un bacio! Prima di approdare nel famoso dating show, la Galgani è stata sposata. Sapete con chi? Vi riveliamo tutto.

Gemma Galgani Uomini e Donne, con chi era sposata e com’è finito il matrimonio

Gemma Galgani prima di entrare in Uomini e Donne e diventare protagonista assoluta, era direttrice di teatro a Torino. Sono tanti i retroscena del passato della famosa Dama del Trono Over. Sapete che è stata sposata? Era davvero giovanissima, aveva circa 20 anni, quando ha sposato, nel 1972, l’allora 19enne Francesco D’Aqui. Del suo ex marito la Galgani non ne ha mai parlato molto: lui è un imprenditore, figlio di un noto armatore genovese. Il loro matrimonio durò pochi mesi: Gemma in un’intervista rivelò di averlo lasciato per tornare a Torino e lavorare nella sua città d’origine. Si sono sposati a Genova ed a mantenerli erano i genitori di lui: la Galgani proprio non sopportava l’idea che a pagare la sua vita fossero i suoceri e così decise di andarsene per lavorare nel teatro Alfieri di Torino. Il divorzio vero e proprio è arrivato dopo circa 20 anni dalla rottura, quando lui ha incontrato la sua attuale moglie: tra Gemma e Francesco è rimasto un buon rapporto.