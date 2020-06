Gemma Galgani torna in tv dopo Uomini e Donne: dove vedremo la protagonista del Trono Over.

Si è conclusa da qualche giorno questa stagione di Uomini e Donne. Una stagione ricca di emozioni e colpi di scena. E di nuove coppie che si sono formate! Ben tre scelte con tre sì finali nelle ultime puntate della trasmissione: Sammy e Giovanna, Sara e Sonny e Carlo e Cecilia sono usciti insieme dalla trasmissione, pronti a conoscersi e viversi fuori. In tanti, però, si sono chiesti: come proseguirà la storia tra Gemma Galgani e il suo giovane corteggiatore Nicola Vivarelli? La conoscenza tra i due, infatti, è rimasta in sospeso. C’è chi parla di una possibile partecipazione della ‘coppia’ alla prossima edizione di Temptation Island Vip, ma, per ora, non sembra esserci nulla di ufficiale. In attesa di saperne di più, però, potremo presto rivedere in tv la dama più famosa del Trono Over. Curiosi di scoprire dove? Ve lo sveliamo subito!

Gemma Galgani torna in tv dopo Uomini e Donne: la vedremo nella prossima puntata di Verissimo

Gemma Galgani è senza dubbio una delle protagoniste principali di Uomini e Donne. La dama è ormai da molto tempo un volto fisso della trasmissione di Maria De Filippi, dove da anni è in cerca del vero amore. E dove deve fare i conti con l’opinionista Tina Cipollari, che non crede molto alla sue reali intenzioni all’interno del programma. Soprattutto nell’ultimo periodo, in cui la Galgani ha deciso di intraprendere una conoscenza con un ragazzo molto più giovane di lei. La frequentazione con Nicola, 26 anni, sta facendo molto discutere e tiene incollati milioni di telespettatori, curiosi di sapere come andrà a finire tra i due protagonisti di Uomini e Donne. Per il momento, però, non si sa nulla. Probabilmente, rivedremo la coppia in studio a settembre, quando ripartirà la trasmissione, ma c’è chi non esclude la possibilità di vederli a Temptation Island quest’estate. Ma nel frattempo, per i fan della dama, c’è una splendida notizia. Nella prossima puntata di Verissimo, che andrà in onda sabato 13 giugno, ci sarà un ampio spazio dedicato proprio a Gemma. Ecco l’annuncio sulla pagina ufficiale della trasmissione:

Un appuntamento unico, durante il quale si ripercorreranno le tappe della vita della protagonista di Uomini e Donne. Se avete già nostalgia della trasmissione di Queen Mary, non potete perdervi questa puntata di Verissimo. Appuntamento alle ore 16.00, su Canale 5!