Spuntano altri quattro possibili concorrenti della prossima edizione del reality più amato dagli italiani, il Grande Fratello VIP 5! Ecco il rumors che intriga: sono due uomini e due donne!

E’ terminato da pochi mesi l’ultima edizione del Grande Fratello VIP che ha visto sul podio la splendida Paola Di Benedetto che ha donato la somma vinta in beneficenza nella lotta al Coronavirus. Già si parla della prossima ediione! Per la quinta volta arriva la versione VIP del reality show più amato dagli italiani: al timone del programma ci sarà di nuovo Alfonso Signorini! Sono tutti al lavoro per decidere chi saranno i protagonisti della prossima edizione della casa più spiata d’Italia: grandi nomi ed importanti novità iniziano a spuntare fuori. Sono tanti i rumors sui papabili concorrenti: il portale televisivo Bubino Blog ha fatto sapere nuovi nomi che sembrerebbero essere ‘in trattativa’. Ecco di chi si tratta!

Grande Fratello VIP 5, spuntano altri quattro concorrenti: il rumors intriga

Nuove indiscrezioni arrivano sulla prossima edizione del Grande Fratello VIP. Il portale BubinoBlog fa sapere nuovi nomi che sarebbero in ‘trattativa’ per la prossima edizione del reality: si tratta di due uomini e due donne. Curiosi di sapere di chi si tratta? Gabriel Garko, Massimiliano Morra, Flavia Vento e Patrizia de Blanck sarebbero i quattro nomi spuntati nella lista lista dei papabili protagonisti. Se Garko, secondo il settimanale Oggi, avrebbe rifiutato, Morra invece sembra essere interessato, scrive Bitchy.

Si allunga quindi la lista dei possibili concorrenti della casa più spiata d’Italia: a quelli appena citati, in forse, si potrebbero aggiungere altri profili che girano da diversi giorni sul web. Cristina Buccina con sua sorella Maria Teresa sarebbero tra le possibili donne della Casa, insieme a Francesca Cipriani, Elisabetta Gregoraci, Michela Quattrociocche: sono questi solo rumors, non è stato confermato nulla.