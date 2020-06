Grande Fratello Vip, grande reunion a casa di Fabio Testi: scopriamo insieme chi erano i gieffini presenti ieri sera a casa dell’attore

Sono ormai quasi due mesi che il Grande Fratello Vip ha chiuso i battenti, anticipatamente rispetto ai termini a causa dell’ondata di contagi da coronavirus che ha investito l’Italia. Il programma avrebbe dovuto infatti andare in onda fino alla fine di Aprile, ma questo non è stato possibile e si è quindi optato per l’inizio dello stesso mese. Questa edizione del Grande Fratello è stata ricca di sorprese e colpi di scena, non solo per l’arrivo del virus che ha scombussolato le nostre vite, ma anche per il cast eccezionale messo insieme da Alfonso Signorini. Un cast composto da attori, conduttori, modelli ed esponente del mondo dello spettacolo. Insomma moltissime personalità diverse e molto forti che infatti si sono spesso scontrate, facendo vedere tante scintille ai telespettatori a casa. In particolar modo il cast femminile, ha dimostrato di essere il vero protagonista di questa edizione, con numerose polemiche e scontri all’ultima battuta. Nonostante ciò tra alcuni di questi personaggi si è instaurato un rapporto davvero molto forte…

Grande Fratello Vip, reunion a casa Testi: chi erano i gieffini presenti

Tra alcuni dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip si è instaurato un rapporto davvero molto forte che nel corso del tempo pare essersi conservato. In particolare, per chi avrà seguito il reality, sicuramente avrà notato e apprezzato l’amicizia nata tra Adriana Volpe, Andrea Denver, Andrea Montovoli, Teresanna, Fabio Testi e Patrick Pugliese. Ieri sera a casa di Fabio Testi si è organizzata una bellissima reunion tra alcuni dei membri del cast di quest’ultima edizione. I ragazzi sembrano molto felici di essersi riabbracciati e di avere la possibilità di trascorrere nuovamente del tempo insieme, stavolta col piacere di farlo e con molte più libertà rispetto a quelle della casa. Alla reunion erano presenti: Adriana Volpe, Sara Soldati, Andrea Denver, Andrea Montovoli, Teresanna Pugliese, Patrick Rey Pugliesi, Fernanda Lessa e Fabio Testi.

Il gruppetto si è fotografato mentre ridevano e scherzavano a bordo piscina, ricordando quant’è bello passare del tempo con gli amici. Un bellissimo legame, quello nato tra questi concorrenti che speriamo vivamente possa durare nel tempo e non farsi alleggerire dal tempo che scorre.