Grande Fratello Vip, la reunion dei concorrenti: a sorpresa c’è anche lui

Nei giorni scorsi c’è stata la reunion dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e a sorpresa c’era anche lui: di chi stiamo parlando

La quarta edizione del Grande Fratello Vip è entrata di diritto nella storia in seguito alla diffusione del Coronavirus in Italia. La produzione è stata costretta a cambiare le carte in tavola e soprattutto a cambiare le regole del gioco. I concorrenti, reclusi nella casa più spiata d’Italia, sono stati informati riguardo a quanto stava succedendo fuori dalle quattro mura site a Cinecittà. È stata la prima volta nella storia che i concorrenti del famoso reality show sono stati informati giorno dopo giorno sugli eventi del paese. L’edizione è stata vinta da Paolo Di Benedetto, che in finale ha battuto Paolo Ciavarro, Sossio Aruta e Patrick Ray Pugliese.

Grande Fratello Vip, reunion dei concorrenti: c’è anche lui

Dopo due mesi dalla fine della quarta edizione del GF VIP, alcuni concorrenti si sono rivisti a casa di Fabio Testi. Una vera e propria reunion per celebrare la fine del lockdown, ma soprattutto una bellissima amicizia nata nella casa. A casa di Testi sono stati invitati Patrick, Andrea Denver, Adriana Volpe, Fernanda Lessa, Andrea Montovoli, Sara Soldati e Teresanna Pugliese. Questi erano i componenti della cosiddetta ‘Gang del bosco’, così come venivano chiamati all’interno della casa del Grande Fratello. A sorpresa, però, c’era anche il marito della Volpe, Roberto Parli, che ha accompagnato la consorte insieme alla figlia. Tra i due sembra tornato il sereno dopo alcuni mesi di burrasca, come dichiarato da alcuni settimanali e siti web.

Alla reunion ovviamente non hanno partecipato tutti, anzi, mancavano molte ‘teste’. Assenti all’appello: Antonio Zequila che ha dichiarato di aver troncato ogni rapporto con i suoi ex compagni d’avventura, Rita Rusic, Paola Di Benedetto, che da poco si è potuta finalmente riunire con il suo amato Fede, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, Sossio Aruta e molti altri ancora.