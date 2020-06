Ilary Blasi, imprevisto per strada: cosa è successo alla conduttrice; ecco le immagini pubblicate sui social.

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate della nostra tv, ma non è solo attraverso il piccolo schermo che è possibile ammirarla. La bellissima moglie di Francesco Totti, infatti, è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. Sul suo profilo ufficiale, Ilary ama pubblicare foto e video delle sue giornate, dagli scatti di lavoro agli attimi di vita quotidiana. E non mancano contenuti ironici ed esilaranti! Come quello pubblicato poco fa dalla conduttrice, che ha condiviso nelle sue stories alcuni video davvero singolari. Mentre era in giro, la Blasi è stata colta da un fastidioso imprevisto...che l’ha fatta restare scalza per strada! Proprio così, diamo un’occhiata alle immagini che non sono passate affatto inosservate!

Ilary Blasi, imprevisto per strada: la conduttrice resta senza un infradito

Immagini davvero particolare, quelle pubblicate dalla bellissima Ilary Blasi nelle sue stories di Instagram. Chi la segue sui social sa che la conduttrice ama condividere con i followers alcuni momenti delle sue giornate, anche quelli più esilaranti. È quello che è accaduto pochi minuti fa, quando, tra le stories del suo profilo, è apparsa proprio Ilary...senza una scarpa! Proprio così, l’infradito indossato dalla conduttrice si è rotto, lasciando la bella Ilary scalza. Ma Lady Totti, con la sua solita ironia, decide di immortalare il momento e pubblica le immagini proprio sui suoi social. Ecco alcuni screen tratti dai video sul suo profilo:

Eh si, ve lo avevamo detto! Le stories pubblicate poco fa da Ilary non potevano passare inosservate. Come sempre, la conduttrice dimostra la sua simpatia, ironia e spontaneità, oltre che la sua straordinaria bellezza. La Blasi è proprio una di noi! E voi, cosa aspettate a seguire le sue avventure social? Non ve ne pentirete!