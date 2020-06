Mara Venier aggiorna i fan sulla frattura al piede: “Fase due ‘tutore'”, lo scatto sui social non passa inosservato.

Tra le conduttrici della nostra tv, lei è senza dubbio una delle più amate in assoluto. Come una zia per i suoi telespettatori. Parliamo di Mara Venier, che domenica 14 giugno tornerà in onda con una nuova puntata di Domenica In, ricca di ospiti e novità. Domeniche non facili, queste, per la conduttrice, che ha deciso di continuare ad andare in onda nonostante il brutto incidente di qualche domenica fa. Era il 31 maggio quando la conduttrice è caduta accidentalmente per le scale, proprio poco prima della diretta di Domenica In. Una caduta che le ha provocato una frattura al piede ma che non ha bloccato l’incredibile energia di Zia Mara. La conduttrice veneta non si è mossa dalla sua postazione della domenica, seppur con la gamba distesa e ingessata. E, proprio pochi minuti fa, Mara ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni, attraverso un post pubblicato sul suo profilo di Instagram. Nello scatto, la conduttrice mostra la ‘fase due’, quella del tutore. Diamo un’occhiata!

Mara Venier aggiorna i fan sulla frattura al piede: “Fase due ‘tutore'”, lo scatto su Instagram

Mara Venier è inarrestabile. La padrona di casa di Domenica In ha deciso di non mollare la conduzione del suo show, nonostante la brutta frattura subita qualche domenica fa, in seguito a una caduta. Una frattura che ha costretto Mara a condurre Domenica In con la gamba distesa e immobilizzata. Ecco un’immagine pubblicata sul suo Instagram poco prima della scorsa puntata della trasmissione:

E sempre sul suo profilo Instagram, poco fa, la conduttrice ha pubblicato un nuovo scatto, in cui aggiorna i suoi numerosi followers sulle sue condizioni. La Venier indossa un tutore e, nella didascalia del post, spiega che dovranno passare ancora due settimane senza poter poggiare il piede a terra. Dopo la spiegazione, tanti piccoli ‘peperoncini’ rossi di buon augurio. Diamo un’occhiata al post appena condiviso da Mara sui social:

Mara è seduta sulla poltrona e, in primo piano, la gamba infortunata col tutore. Una pioggia di likes e commenti affettuosi ha invaso il post della conduttrice, tra i quali spicca quello del cantante Nino D’Angelo: “Sì bella pure accussì”, al quale la Venier ha subito risposto “Amore mio…a presto!”. Non possiamo che unirci all’ondata di affetto per la Zia Mara ed augurarle una velocissima guarigione.