Penny Saeger di Vite al Limite: come sta e come è diventata oggi una delle pazienti più complicate del Dottor Nowzaradan.

Se siete degli appassionati di Vite al Limite sicuramente vi ricorderete una delle protagoniste della seconda stagione del programma di Vite al Limite: Penny Saeger. La donna è stata una delle pazienti più incorreggibili del dottor Nowzaradan e ha faticato moltissimo a rispettare la dieta imposta. Anzi, diciamo la verità. Non c’è proprio riuscita. Come è diventata oggi Penny di Vite al Limite? Come sta oggi la paziente del Dottor Nowzaradan?

La storia di Penny

La donna è arrivata nel programma quando aveva 45 anni e aveva già svariati problemi di salute oltre ad un peso di 240 chili. Penny, come tanti altri personaggi di Vite al Limite, ha avuto un passato piuttosto difficile e complicato. Da sempre con un peso superiore alla norma, già a 9 anni cercava di camuffare la sua stazza con degli abiti più grandi. Inoltre, doveva convivere con un padre alcolizzato e violento. Una situazione di stress e sofferenza che ha portato Penny a vedere nel cibo la sua unica forma di conforto.

La puntata di penny a vite al limite

Penny ha continuato a prendere peso, sempre di più, raggiungendo un limite massimo dopo il matrimonio con il marito e durante la gravidanza. Fu proprio in quel periodo che divenne dipendente dall’ossigeno. La donna rimase a letto per 4 anni ed era completamente dipendente dal marito Edgar. Da compagno di vita a badante. La situazione era capovolta e la donna non aveva più una sua vita. Così Penny decise di rivolgersi a Vite al Limite e al Dottor Nowzaradan nella speranza di potersi sottoporre all’intervento di chirurgia bariatrica.

Come è andata l’operazione di Penny con il dottor Nowzaradan?

Arrivata in clinica a Houston Penny venne sottoposta ad un regime alimentare molto rigido, con una dieta di 1200 calorie al giorno. Inizialmente la paziente si comportò benissimo. Fece molti progressi che spinsero il Dottor Nowzaradan a darle il via libera per l’intervento di bypass gastrico. Purtroppo però subito dopo l’intervento l’amara scoperta. La donna, convinta che sarebbe bastato quello a rimetterla in forma chiedeva pasti extra alle infermiere, cercava di farsi portare cibo dal marito e in poco tempo prese altri chili invece di perderli. Il Dottor Nowzaradan cercò di farle capire che non doveva buttare tutto al vento perché sarebbe stata la sua morte. Ma Penny dopo poco lasciò il programma.

Come sta oggi Penny e le voci sulla sua morte

Sappiamo qualcosa in più su di lei perché ha partecipato al programma Vite al Limite e Poi, ma da quello che abbiamo visto sembra che non abbia fatto alcun progresso da sola, anzi. Penny si è convinta di essere disabile e di non poter fare cambiamenti, accasciandosi così nella sua condizione. Sono iniziate anche a circolare voci inerenti la morte di Penny: i profili social sono muti da tempo, ma la produzione del programma come riporta The cinema Holic sostiene che invece la protagonista di Vite al Limite sia assolutamente viva.