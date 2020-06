Serena Enardu rompe il silenzio: ecco perché è finita con Pago, tutta la verità dell’ex tronista di Uomini e Donne sulla rottura con il cantautore.

La storia tra Serena Enardu e Pago ha appassionato il pubblico fin dalla scorsa estate, quando la coppia ha partecipato a Temptation Island Vip. Dopo l’iniziale rottura, l’ex tronista è tornata sui suoi passi e ha cercato di riconquistare Pago, seguendolo anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove la coppia è tornata insieme. Dopo alcuni mesi d’amore e complicità, però, è arrivata la notizia della rottura, che stavolta sembra davvero definitiva. Pago ha rotto il silenzio, rilasciando una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, nella quale ha spiegato i motivi che hanno portato alla fine della sua storia con Serena. Motivi non veri secondo l’ex tronista, che ha prima replicato con delle storie sul suo profilo Instagram, e poi ha deciso di fornire la sua versione dei fatti in un’intervista a Uomini e Donne Magazine: ecco le sue parole.

Serena Enardu rompe il silenzio: ecco perché è finita con Pago, le parole dell’ex tronista sui motivi della rottura

Serena Enardu ha deciso di affidare al Magazine di Uomini e Donne la sua versione sulla rottura con Pago. L’ex tronista ha raccontato di una pesante litigata avvenuta la sera prima della rottura definitiva e ha smentito categoricamente di essersi lasciata con Pago per i messaggi che lui avrebbe trovato sul suo telefono: “Questa è una montatura per cercare di uscirne come vittima”, ha detto Serena, aggiungendo che la rottura è stata causata dalla gelosia di lui, problema che avevano già avuto anche in passato. “In questi anni è già capitato che curiosasse sul mio telefono. Non si è mai fidato veramente di me. Poi, dopo l’ultima lite non siamo tornati più indietro”. Serena ha raccontato che la sera prima della rottura, lei e Pago hanno avuto una pesante litigata, nata mentre parlavano di un loro amico comune: “Io difendevo le passioni di questa persona, che Pago non appoggiava. La discussione è degenerata e lui mi ha accusato di prendere le difese di qualunque uomo in quanto essere maschile. Un pensiero folle di una persona accecata dalla gelosia. Per me l’amore non è una gabbia. L’ho cacciato di casa perché non posso stare con una persona con la quale non sono libera di esprimermi”.

Il racconto poi prosegue. Serena ha detto che il giorno dopo Pago le ha chiesto di uscire con suo figlio, per evitare di dover fare le valigie e lasciare la casa davanti a loro. Prima, però, lei ha fatto una doccia e lui ha controllato le chat sul suo cellulare. Secondo Serena, però, Pago ha usato la storia delle chat solo come scusa per uscire vittima da questa storia: “Sono convita che lui abbia guardato il mio telefono una decina di giorni prima, in concomitanza con il periodo in cui si era richiuso nei suoi silenzi”. Secondo lei, dunque, Pago non le avrebbe detto nulla dei messaggi e si sarebbe portato dentro il suo risentimento fino alla lite che ha poi scaturito la rottura definitiva.

Riguardo al contenuto delle chat, infine, la Enardu ritiene che Pago abbia frainteso alcuni messaggi: “Io gli ho detto tutta la verità sulla mia frequentazione con Alessandro”, ha ribadito l’ex tronista.